تعرف على تطور حصص شركات تداول الحاويات بـ«ميناء الإسكندرية» خلال 5 سنوات (جراف)

حصلت “المال” على تقرير رسمي صادر عن “ميناء الإسكندرية”، يتناول تطور حصص شركات تداول الحاويات العاملة بالميناء خلال الخمس سنوات الماضية، والتي تشمل كل من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة “التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري”، وشركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية “الصينية” (AICT).

وحسب التقرير الذي حصلت “المال” على نسخة منه، فقد بلغت الحاويات المتداولة خلال عام 2016 بميناء الإسكندرية 1.63 مليون حاوية، كان نصيب شركة الإسكندرية لتداول الحاويات منها 978 ألف حاوية بنسبة 59.7%، بينما كانت نسبة 40.9% لصالح شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية (AICT).

وفي عام 2017 حققت هيئة ميناء الإسكندرية نحو 1.59 مليون حاوية مكافئة، وكان نصيب شركة الإسكندرية لتداول الحاويات منها 886.7 ألف حاوية، بنسبة 55.5%، في حين كانت نسبة مساهمة شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية نحو 44.5%.

ونص التقرير على أنه خلال عام 2018 حققت هيئة الميناء 1.73 مليون حاوية، منها 780 ألف حاوية لصالح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، بنسبة مساهمة بلغت 45.1%، بينما حققت شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية (AICT) نسبة 54.9% من حجم المتداول بالميناء.

وخلال عام 2019 حققت هيئة ميناء الإسكندرية 1.81 مليون حاوية، كان نصيب شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة منها قرابة 974 ألف حاوية، بنسبة تصل الى 53.7%، مقارنة بنحو 46.1% لصالح شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية.

وخلال عام 2020 حققت هيئة ميناء الإسكندرية قرابة 1.69 مليون حاوية، حققت منها شركة الإسكندرية لتداول الحاويات نحو 53.9%، في حين حققت شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية (AICT) نحو 46.1%.

عدد الحاويات في هيئة ميناء الإسكندرية يبلغ 1.66 مليون خلال عام 2021

وحسب التقرير فقد حققت هيئة ميناء الإسكندرية خلال العام 2021 نحو 1.66 مليون حاوية، كان نصيب شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة نحو 839 ألف حاوية، بنسبة تصل الى 50.5% من حجم المتداول، بينما بلغت نسبة مساهمة شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية (AICT) نحو 49.5% من حجم المتداول.

وحسب بيانات هيئة ميناء الإسكندرية فان الشركتين فقط تعملان في نشاط الحاويات، حيث من المقرر أن تدخل محطة تحيا مصر من خلال الخط الملاحي CMA- CGM الفرنسي خلال نهاية العام الجاري، أو مطلع العام المقبل على أقصى تقدير، خاصة أنه يتم حاليا إنهاء الأعمال الكهربائية، وتوريد الأوناش الخاصة بالمحطة.

وتمتلك شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة بميناء الإسكندرية 166.5 ألف متر مربع، وتعمل بها 4 أوناش عملاقة، بينما تمتلك شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية (AICT) 112 ألف متر مربع بميناء الإسكندرية تعمل بها 3 أوناش عملاقة.

أما بميناء الدخيلة فتمتلك شركة الإسكندرية لتداول الحاويات 409.9 ألف متر مربع، ويعمل بها 11 ونش عملاق، بينما شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية (AICT) فلديها 186 ألف متر مربع بميناء الدخيلة، ويعمل بها عدد 2 ونش رصيف عملاق فقط.