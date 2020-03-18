تعرف على تطور أعداد المصابين فى مصر بفيروس كورونا خلال 15 يومًا (جراف)

ظهرت أول حالة لفيروس كورونا المستجد فى الرابع من مارس الحالى

تتبعت «بوابة المال» تطور أعداد المصابين بفيوروس كورونا المستجد COVID-19 فى مصر ، والذى ظهر للمرة الأولى فى العالم فى الثانى عشر من ديسمبر 2019، فى مدنية ووهان الصينية، بعد أن أعلنت السلطات فى بكين ظهور فيروس غامض، تتمثل أعراض النوع الجديد من الالتهاب الرئوى الفيروسى أعراضًا مثل الحمى الشديدة، والسعال، وصعوبة التنفس، وتعد ووهان من المدن الرئيسية بالصين والتى يقطنها من 11 مليون نسمة.

ظهور أول حالة كورونا فى مصر

سجلت مصر أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر من الرابع من مارس 2020، وفقًا للتقرير المنشور بموقع ourworldindata.

كورونا

وشهدت الفترة من 4 وحتى 7 مارس من العام الحالى تطور طفيف فى أعداد المصابين بالفيروس الجديد فى مصر.

وقفزت الأعداد بصورة كبيرة فى اليوم الثامن من الشهر ذاته لتصل إلى 48 حاله اصابه مؤكده بالفيروس الجديد وفقًا لبيانات الموقع.

وبحسب ourworldindata تطورت أعداد المصابين بالفيروس فى مصر بصورة طفيفة لتصل فى يوم 13 مارس إلى 67 حالة.

وفى الرابع عشر من مارس 2020، أعلنت وزارة الصحة والسكان وصول عدد المصابين بكورونا فى مصر إلى 93 حالة، الأمر الذى دفع الحكومة للإعلان عن عدد من الإجراءات.

إجراءات السيسى للحد من انتشار الفيروس

أعلن الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى عدد من الإجراءات فى 14 مارس كخطوات استباقية للحد من انتشار الفيروس فى البلاد.

وكانت أبرز تلك القرارات غلق المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، خاصة وأن الطلاب يمثلون ما يقرب من 25% من إجمالى الشعب.

وفى 15 مارس، أعلنت وزارة الأوقاف حظر الغزاء وعقد القران بالمساجد، لمنع التجمعات، اقصار خطبة الجمعة على 15 دقيقة فقط.

وأشار تقرير ourworldindata إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بين المصريين بلغت 126 حالة، الأمر الذى دفع الحكومة للإعلان عن إجراءات جديدة.

وكان من بين تلك الإجراءات وقف حركة الطيران فى الفترة من 19 وحتى 31 مارس 2020، وتخفيض عدد العاملين بالدولة.

ويوضح الجراف التفاعلى التالى تطور أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد فى مصر :