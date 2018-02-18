تعرف على تطور أسعار فيات خلال 6 أشهر

شريف عيسى رصدت "المال" التغيرات السعرية على "فيات"الإيطالية فى السوق، وفقاً لمقارنة القوائم السعرية خلال شهرى سبتمبر، وفبراير، والصادرة عن شركة النيل النهدسية، الوكيل الحصرى لها فى مصر. وشهدت أسعار طرازات فيات العديد من المفارقات، إذ ارتفع اسعار تيبو ما بين ألفين إلى 7 الآف جنيه، كما قفزت اسعا

شريف عيسى

رصدت “المال” التغيرات السعرية على “فيات”الإيطالية فى السوق، وفقاً لمقارنة القوائم السعرية خلال شهرى سبتمبر، وفبراير، والصادرة عن شركة النيل النهدسية، الوكيل الحصرى لها فى مصر.

وشهدت أسعار طرازات فيات العديد من المفارقات، إذ ارتفع اسعار تيبو ما بين ألفين إلى 7 الآف جنيه، كما قفزت اسعار 500 C بقيمة بلغت 25 ألف جنيه.

أما عن طراز بونتو فنمت اسعارها بقيمة 2000 جنيه، فيما صعدت قيمة باندا بـ 5000 جنيه، خلال الشهور السته الماضية.

واستقرت اسعار كلاً من 500، وكوبو عن مستويات سبتمبر الماضى، والتى سبق وأعلنتها خلال فاعليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض أوتوماك – فورميلا للسيارات.

وشهدت اسعار فئات 500 X تراجعاً نسبة تراوحت ما بين 4.4%، و4.5% بقيمة بلغت للفئة الأولى 20 ألفاً، و25 ألف جنيه بالنسبة للفئة الأعلى.

ويوضح الجدول التالى تطور أسعار فيات خلال شهرى سبتمبر من العام الماضى مقارنه بأسعار فبراير الجارى :