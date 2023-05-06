تعرف على تطور أرباح الإسكندرية لتداول الحاويات خلال 10 سنوات

حققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات خلال العشر سنوات الماضية اجمالي صافي ربح بلغت قرابة 16 مليار جنيه.

وحسب تقرير اطلعت عليه “المال” فقد كانت صافي أرباح الشركة خلال العام المالي 2013 – 2012 قرابة 693 مليون جنيه، بينما كان خلال العام التالي له 2013 – 2014 قرابة 893 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أن صافي ربح الشركة خلال العام المالي 2014 – 2015 بلغت 1.26 مليار جنيه، لترتفع خلال العام المالي 2015 – 2016 إلى نحو 1.79 مليار جنيه.

كما حققت الشركة خلال العام المالي 2016 – 2017 إلى نحو 2.19 مليار جنيه، فيما بلغت خلال العام المالي 2017 – 2018 إلى نحو 2.45 مليار جنيه.

كما حققت الشركة صافي ربح خلال العام المالي 2018 – 2019 إلى نحو 1.83 مليار جنيه، بينما بلغت خلال العام المالي 2019 – 2020 إلى نحو 1.49 مليار جنيه.

وحققت الشركة صافي ربح خلال العام المالي 2020-2021 إلى نحو 1.41 مليار جنيه، بينما وصلت خلال العام المالي 2021 – 2022 إلى نحو 2.02 مليار جنيه.

وعلى مستوى معدلات التداول المحققة بالشركة، فقد بلغت خلال العام المالي 2013 – 2012 قرابة 858 ألف حاوية مكافئة، بينما كان خلال العام التالي له 2013 – 2014 قرابة 905 الف حاوية.

وأوضح التقرير أن معدلات التداول بلغت خلال العام المالي 2014 – 2015 بلغت 1.02 مليون حاوية مكافئة، لتصل خلال العام المالي 2015 – 2016 إلى نحو 978 ألف حاوية مكافئة.

كما حققت الشركة خلال العام المالي 2016 – 2017 إلى نحو 887 ألف حاوية مكافئة، فيما بلغت خلال العام المالي 2017 – 2018 إلى نحو 871 ألف حاوية مكافئة.

كما حققت الشركة معدلات تداول خلال العام المالي 2018 – 2019 إلى نحو 974 ألف حاوية، بينما بلغت خلال العام المالي 2019 – 2020 إلى نحو 914 ألف حاوية.

وحققت الشركة معدلات تداول بلغت خلال العام المالي 2020-2021 إلى نحو 839 ألف، بينما وصلت خلال العام المالي 2021 – 2022 إلى نحو 840 ألف حاوية.

و خلال أبريل من العام الماضي الماضي أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، بيع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 32% من حصتها إلى شركة ألفا أوركس ليمتد (أبوظبى – الإمارات) وذلك مقابل 186 مليون دولار.

وخلال أغسطس الماضي أفصحت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، عن قيام الشركة القابضة للنقل البحري والبري (المساهم الأكبر) ببيع 20% من حصتها في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وذلك لصندوق الاستثمارات العامة السعودى.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 8.11 جنيه بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات جنيه تقريبا، وجرى تنفيذها عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية.

ويبلغ رأسمال الإسكندرية لتداول الحاويات فى الوقت الحالى 744.8 مليون جنيه موزعا على 1.4 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم.

وتقوم الشركة بتداول قرابة 52% من حجم المتداول من الحاويات بمينائي الإسكندرية والدخيلة، حيث معدلات تداول وصلت إلى 839.5 ألف حاوية خلال العام المالي الماضي، وذلك مقابل المعدلات نفسها التي تم تحقيقها خلال العام المالي قبل الماضي.