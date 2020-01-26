تعرف على تطورالاحتياطات والمخصصات لدى البنوك خلال 11 شهراً (جراف)

كشف البنك المركزى المصرى فى آخر تقاريره عن أحدث أرصدة احتياطات ومخصصات للبنوك خلال نوفمبر 2019.

وبينما تراجع حجم الاحتياطات بمليار جنيه بنهاية نوفمبر 2019، ارتفعت على الجانب الأخر المخصصات لدى البنوك بنحو مليار خلال الشهر ذاته.

وسجلت الاحتياطات لدى بنوك القطاع المصرفى نحو 242 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2019، مقابل 243 مليارا بنهاية أكتوبر السابق عليه.

ويرصد الجراف التالى تطور الاحتياطات لدى البنوك خلال 11 شهراً

وعلى مستوى المخصصات فقد ارتفعت بمليار جنيه نهاية شهر نوفمبر الماضى لتسجل 126 مليار جنيه ، مقابل 125 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى.

وفيما يلى جراف يوضح تطور المخصصات خلال 11 شهراً

وكان “المركزى ” قد كشف عن ارتفاع المركز المالي الإجمالي للبنوك بنحو 508 مليارات جنيه خلال 11 شهراً ليصل بنهاية نوفمبر 2019 إلى 5.940 تريليون جنيه مقابل 5.432 تريليون بنهاية ديسمبر 2018.

وأشار “المركزي” إلى أن الاستثمارات فى الأوراق المالية وأذون الخزانة ارتفعت إلى 2.029 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 1.901 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر قبل الماضى.