تعرف على تصنيف أهم 15 شركة تابعة لغرفة ملاحة الإسكندرية خلال العام الماضي

أظهرت أحدث بيانات قطاع النقل البحري، حجم أعمال أهم 15 شركة تعمل في نشاط الوكالة الملاحية بغرفة ملاحة الإسكندرية خلال العام الماضي ، حيث تختص تلك الشركات بخدمة السفن سواء المترددة على الموانئ المصرية أو السفن العابرة لقناة السويس.

واحتلت شركة وكالة الخليج مصر المحدود المرتبة الأولى بين الشركات والتي خدمت 2950 سفينة، منها 162 سفينة مترددة على ميناء الإسكندرية، وخدمة 137 سفينة مترددة على منياء دمياط، بالإضافة إلى خدمة 34 سفينة رسو بقناة السويس، وخدمة 2617 سفينة عابرة للقناة.



وتأتي في المرتبة الثانية شركة ميديترانيان شيبنج كومباني للوكالة الملاحية” msc” مصر ، والتي قامت بخدمة 1203 سفينة، منها 284 سفينة مترددة على ميناء الإسكندرية، و104 سفينة مترددة على ميناء دمياط، و149 سفينة على باقي الموانئ المصرية، بالإضافة إلى خدمة 220 سفينة رسو بقناة السويس، و446 سفينة عابرة للقناة.

وجاءت وكالة cma –cgm مصر التابعة للخط الملاحي الفرنسي في المرتبة الثالثة، بخدمة 727 سفينة، منها 119 سفينة مترددة على ميناء الإسكندرية، و162 سفينة مترددة على ميناء دمياط، و565 سفينة بباقي الموانئ المصرية.



واحتلت شركة كلاركسون شيبنج ايجنسي المرتبة الرابعة، وذلك بخدمة 703 سفن، حيث قامت بخدمة 64 سفينة مترددة على ميناء الإسكندرية، و29 سفينة مترددة على ميناء دمياط، و288 سفينة مترددة على موانئ البحر الأحمر، بالإضافة إلى 322 سفينة مترددة على موانئ القطاع الشمالي بمنطقة قناة السويس.



كما احتلت شركة وكالة ميرسك إيجيبت المرتبة الخامسة بين الشركات، وذلك بخدمة 646 سفينة بموانئ القطاع الشمالي بهيئات موانئ قناة السويس.



وحلت شركة بان مارين فى المرتبة السادسة، حيث قامت بخدمة 471 سفينة، 99 سفينة مترددة على ميناء الإسكندرية، و175 سفينة مترددة على ميناء دمياط، بالإضافة الى 22 سفينة مترددة على موانئ البحر الأحمر، فضلا عن 14 سفينة مترددة على ميناء أبو قير البحر، فضلا عن خدمة 143 سفينة رسو بقناة السويس، و18 سفينة عبور.



واحتلت المرتبة السابعة شركة انشكيب سرفيس إيجيبت ليمتد وذلك بخدمة 448 سفينة عابرة لقناة السويس.



وجاءت في المرتبة الثامنة شركة كوسكو شيبنج لاينز وذلك بخدمة 409 سفينة، وتوزعت بين خدمة 49 سفينة مترددة على ميناء الإسكندرية، و31 سفينة مترددة على ميناء دمياط، و19 سفينة مترددة على موانئ البحر الاحمر، فضلا عن خدمة 60 سفينة رسو بقناة السويس، و250 سفينة عابرة للقناة.



وفي المرتبة التاسعة شركة لات للتجارة والملاحة، وذلك بخدمة 387 سفينة، وذلك بخدمة 127 سفينة مترددة على ميناء الإسكندرية، و93 سفينة مترددة على ميناء دمياط، و61 سفينة رسو بقناة السويس، و106 سفينة عابرة للقناة.



وحلت في المرتبة العاشرة شركة النجار للملاحة، وذلك بخدمة 281 سفينة، والتي توزعت بين خدمة 55 سفينة مترددة على ميناء الإسكندرية، و45 سفينة مترددة على ميناء دمياط، بالاضافة الى خدمة 181 سفينة عابرة لقناة السويس.



وشركة البحرية للأعمال الملاحية في المرتبة الحادية عشرة بين الشركات العاملة بخدمة 279 سفينة، حيث قامت بخدمة 202 سفينة مترددة على ميناء الإسكندرية، و54 سفينة مترددة على منياء دمياط، و3 سفن بالبحر الاحمر، و20 سفينة رسو بقناة السويس.



فيما احتلت شركة أركاس ايجيبت للتوكيلات الملاحية، المرتبة الثانية عشر والتي قامت بخدمة 271 سفينة مترددة على ميناء الإسكندرية.



واحتلت شركة اوشن اكسبريس المرتبة الثالثة عاشر بين الشركات بخدمة 248 سفينة، والتي توزعت بين 53 سفينة ترددت على ميناء دمياط، بالإضافة الى 195 سفينة مترددة على سفن القطاع الشمالي بموانئ ىهيئة قناة السويس.



كما حلت شركة ميدليفانت للملاحة فى المرتبة الرابعة عشرة وذلك بخدمة 225 سفينة، وشركة إيجي مار للملاحة المرتبة الخامسة عشرة وذلك بحجم أعمال 215 سفينة، والتي توزعت بين 60 سفينة مترددة على ميناء الإسكندرية، و20 سفينة ترددت على موانئ البحر الأحمر، بالإضافة إلى 135 سفينة ترددت على موانئ القطاع الشمالي بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس.