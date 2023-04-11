تعرف على تصنيف أهم 10 شركة تابعة لغرفة ملاحة بورسعيد خلال العام الماضي

أظهرت أحدث بيانات قطاع النقل البحري، حجم أعمال أهم 10 شركة تعمل في نشاط الوكالة الملاحية بغرفة ملاحة بورسعيد خلال العام الماضي، حيث تختص تلك الشركات بخدمة السفن سواء المترددة على الموانئ المصرية أو السفن العابرة لقناة السويس.

واحتلت شركة ليث اجنسيز ” ال تي دي ” والتي تعمل برأس مال 2 مليون جنيه، و قامت بخدمة 2317 سفينة، والتي جميعها عابرة لقناة السويس.

بينما جاءت في المرتبة الثانية شركة القناة للتوكيلات الملاحية، والتي تعمل برأس مال يصل الى 200 مليون جنيه، وقامت بخدمة عدد سفن بلغت تصل الى 495 سفينة، منها 11 سفينة رسو بموانئ قناة السويس، و484 سفينة عابرة للقناة.

وجاءت شركة برزرس للخدمات الملاحية مصر، برأس مال 2 مليون جنيه، والتي قامت بخدمة 354 سفينة، منها 227 سفينة بموانئ البحر الأحمر، و127 سفينة بالقطاع الشمالي بقناة السويس.

وجاءت في المرتبة الرابعة شركة بى ام سى لاين للملاحة (مصر) المحدودة والتي تعمل برأس مال 5 مليون جنيه، والتي قامت بخدمة 263 سفينة ترددت على موانئ البحر الأحمر.

كما احتلت شركة ميتشل جونيور مصر للملاحة والاستثمار، المرتبة الخامسة، وذلك برأس مال 5 مليون جنيه، والتي قامت بخدمة 241 سفينة، منها 40 سفينة ترددت على ميناء الإسكندرية، و59 ترددت على ميناء دمياط، و88 سفينة ترددت على البحر الأحمر، و54 سفينة ترددت على القطاع الشمالي بقناة السويس.

واحتلت شركة توكيل سفنكس للملاحة، المرتبة السادسة بين الشركات الملاحية، ببورسعيد، وبرأس مال 2 مليون جنيه، والتي قامت بخدمة 203 سفينة، منها 9 رسو بقناة السويس، 194 سفينة عابرة لقناة السويس.

كما جاءت الشركة ماجيك شيبنج اجنسي في المرتبة السابعة، براس مال يصل الى 2 مليون جنيه، والتي 199 سفينة، منها 167 رسو بقناة السويس، و32 عايرة لقناة السويس.

فيما احتلت شركة ورمس المتحدة للتوكيلات الملاحية، المرتبة الثامنة، براس مال 2.5 مليون جنيه، والتي قامت بخدمة 152 سفينة، منها سفينة واحدة رسو بقناة السويس، و151 سفينة عابرة للقناة.

فيما احتلت شركة دومنيون للتوكيلات الملاحية، المرتبة التاسعة، براس مال 2.5 مليون جنيه، والتي قامت بخدمة 138 سفينة، والتي بخدمة 2 سفينة و136 سفينة عابرة لقناة السويس.

واحتلت شركة الشرقاوي جروب للملاحة والاستثمار، المرتبة العاشرة براس مال 2 مليون جنيه، والتي قامت بخدمة 138 سفينة ترددت على القطاع الشمالي بقناة السويس.

وتأسست غرفة ملاحة بورسعيد وفقا للقرار الوزاري رقم 30 لسنة 1999 ، والتي تقوم بخدمة كافة شركات الملاحة بمدينة بورسعيد، وتعتبر المشكلات و القضايا العملية التي تخص قطاعات النقل البحري المتعددة هي نقاط الاتصال الاساسية التي تركز عليه غرفة ملاحة بورسعيد كل جهودها.

وينص البند الخامس من القرار الوزاري رقم 30 لسنة 1999، على أن غرف الملاحة المصرية تتشكل من عدد من الكيانات، وهي شركات الملاحة / و الوكالات الملاحية التي تعمل داخل النطاق الجغرافي للميناء وهيئات الموانئ المتصلة به، وشركات الخدمات الملاحية و التي تعمل في النطاق الجغرافي التابع لهيات الموانئ المتصلة بالميناء .

وتتمثل الهيئة الإدارية في غرفة ملاحة بورسعيد في مجلس الادارة والذي يتكون من 13 عضو يعتبروا من الشخصيات التي لها باع في صناعة النقل البحري, و الذين يقررون و يدرسون سياسة الغرفة التي يتم التعامل من خلالها مع قاعدة عريضة من قطاعات النقل البحري المختلفة و أنشطتها المتعددة، يعقد مجلس الإدارة على الأقل 6 اجتماعات سنويا .