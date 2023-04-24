تعرف على تصنيف أهم 10 شركة تابعة لغرفة ملاحة البحر الأحمر خلال العام الماضي

أظهر أحدث بيانات قطاع النقل البحري حجم أعمال أهم 10 شركات تعمل في نشاط الوكالة الملاحية بغرفة ملاحة البحر الأحمر، خلال العام الماضي، حيث تختص تلك الشركات بخدمة السفن، سواء المترددة على الموانئ المصرية، أم العابرة قناة السويس.

واحتلّت شركة الخليج العربي للأعمال البحرية والتجارة، والتي تعمل برأسمال 2 مليون جنيه، وقامت بخدمة 167 سفينة، والتي توزعت بين 25 مترددة على ميناء الإسكندرية، و7 سفن رسو بقناة السويس، و135 سفينة عابرة لقناة السويس.

بينما جاءت في المرتبة الثانية شركة نما للملاحة، والتي تعمل برأسمال يصل إلى 15 مليون جنيه، وقامت بخدمة 104 سفن جميعها عابرة لقناة السويس.

وجاءت شركة بولاريس للخدمات البحرية، برأسمال 2 مليون جنيه، والتي قامت بخدمة 93 سفينة، منها 4 سفن بموانئ البحر الأحمر، و89 سفينة عابرة لقناة السويس.

وجاءت في المرتبة الرابعة شركة توكيل يونيو للملاحة، والتي تعمل برأسمال 500 ألف جنيه، وقامت بخدمة 31 سفينة ترددت على موانئ البحر الأحمر.

كما احتلّت شركة يونيفرسال للتوكيلات الملاحية والخدمات، المرتبة الخامسة، وذلك برأسمال 2 مليون جنيه، والتي قامت بخدمة 26 سفينة، ترددت على موانئ البحر الأحمر.

واحتلت شركة إستريم شيبس سيرفيس المرتبة السادسة بين الشركات الملاحية، بالبحر الأحمر، وبرأسمال 2 مليون جنيه، والتي قامت بخدمة 28 سفينة، منها 18 سفينة ترددت على ميناء الأدبية، و6 على موانئ البحر الأحمر.

كما جاءت الشركة جوايرما في المرتبة السابعة، برأسمال يصل إلى مليون جنيه، والتي قامت بخدمة 22 سفينة، وترددت على موانئ البحر الأحمر.

فيما احتلّت شركة المعز للملاحة المرتبة الثامنة، برأسمال مليون جنيه، والتي قامت بخدمة 17 سفينة، وجميعها مترددة على ميناء الأدبية.

واحتلّت شركة ألفا يخت المرتبة التاسعة، برأسمال مليون جنيه، والتي قامت بخدمة 14 سفينة ترددت جميعها على البحر الأحمر.

وجاء في المرتبة العاشرة شركة أبو آية للتوكيلات الملاحية، برأسمال يصل إلى 2 مليون جنيه، والتي قامت بخدمة 13 سفينة ترددت على موانئ البحر الأحمر.

وتضم غرفة السويس والبحر الأحمر 421 عضوًا وهي شركات تعمل بموانئ السخنة والأدبية والزيتيات.