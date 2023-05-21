تعرف على تشكيل مجلس الإدارة المؤقت لرابطة وسطاء التأمين العرب

عقدت الجمعية العمومية لرابطة وسطاء التأمين العرب في العقبة بدولة الأردن اجتماعا بمشاركة حوالي 7 أسواق عربية وأكثر من 20 شخص، حضورياً وعبر تطبيق زووم، في عودة قوية وفي جو يسوده الحماس للعمل على تفعيل رابطة وسطاء التأمين العرب،وانتهت أعمال الاجتماع بتعيين مجلس إدارة مؤقت .

عودة رابطة وسطاء التأمين العرب للعمل

هذا وقد أعرب شكيب أبوزيد – الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين عن سعادته باستجابة الوسطاء للاستبيان الذي أطلقته الأمانة العامة للاتحاد وحضور هذا الاجتماع الهام، وهو دليل على حرص الوسطاء على المشاركة في تكوين رابطة قوية ذات أهداف محددة وواضحة.

كما أعرب المشاركين عن سعادتهم لعودة رابطة وسطاء التأمين العرب للعمل من جديد على أرض الواقع.

تشكيل مجلس الإدارة

و تم مناقشة عدد من المواضيع المدرجه على جدول أعمال الرابطة، وانتهت أعمال الاجتماع بتعيين مجلس إدارة مؤقت لرابطة وسطاء التأمين العرب مكون من حامد مبروك – ممثلا عن سوق التأمين المصرية وزهور الداود – ممثلة عن سوق التأمين الأردنية وكذلك ايلي حنا – ممثل عن سوق التأمين اللبنانية و أمجد جدوع – ممثل عن سوق التأمين الفلسطينية. بجانب عقيلة العرقوبي – ممثلة عن سوق التأمين التونسية

وجورج الأشقر – ممثل عن سوق التأمين الإماراتية ،سعيد أنطون – ممثل عن سوق التأمين العُمانية.

وسيعمل مجلس الإدارة المؤقت على مهام محددة وبشكل سريع بهدف تنسيق وتنظيم أعمال الرابطة لحين عقد الاجتماع القادم المتفق عليه للجمعية العمومية للرابطة بشكل موسع خلال الشهور المقبلة.

كما اتفق الحضور على فتح باب الانضمام لرابطة وسطاء التأمين العرب مجاناً لمدة 6 شهور لتوسيع قاعدة الرابطة وإتاحة الفرصة لكافة وسطاء التأمين في أرجاء المنطقة العربية للمشاركة في وضع خطة عمل وكيان للرابطة يخدم أهداف واحتياجات وسطاء التأمين العرب للنهوض بتلك الصناعة وتنمية كفاءة الوسطاء الذين هم ضلع أساس في العملية التأمينية.

ومن الجدير بالذكر، أن رابطة وسطاء التأمين العرب هي إحدى الروابط الفنية العاملة تحت مظلة الاتحاد العام العربي للتأمين تم تأسيسها منذ عام 2008 وتضم في عضويتها حوالي 42 عضو من 8 أسواق عربية وتهدف إلى نشر الوعي بأهمية دور الوسطاء في سـوق التأميـن، تشجيع تحول وسطاء التأمين الأفراد للإنخراط في شركات الوساطة الإعتبارية وتنمية الكفاءة المهنية للوسطاء.