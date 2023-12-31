تعرف على تشكيل مجلس إدارة هيئة قناة السويس الجديد لعام 2024

أصدر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عدداً من القرارات بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الجديد لعام 2024.

وتضمن استمرار المهندس جمال أبوالخير، مديرا لإدارة الرئاسة، والمهندس عبد الخالق عوض الله مديراً لإدارة الترسانات، والمهندس مصطفى قناوى مديراً لإدارة الكراكات، والمهندسة نيفان عماد الدين مديراً لإدارة الأشغال وحنان محسن مديرا لإدارة الخدمات، والمهندس أشرف أنور مديراً لإدارة الشركات.

كما تم تعيين المستشار السيد أبوالفتوح، مديراً لإدارة شئون العاملين ومحمد غريب أبو الرجال مديراً للإدارة الهندسية، بجانب تعيين المهندس نشأت نصر الدين مديراً للإدارة التحركات والمحاسب منتصر خليل عبدالفتاح مديراً للإدارة المالية والمستشار عبدالعزيز فرحات مديراً للإدارة القانونية والمحاسب محمود عبده مديراً لإدارة التموين، وفتحى عبد البارى مديراً لإدارة التخطيط والبحوث.

كما تعيين المهندس ياسر الششنجى مديراً لإدارة الإتصالات، والدكتور مهندس حسن الفقى مديراً لإدارة الأنفاق والكبارى.