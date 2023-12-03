تعرف على تشكيل مجلس إدارة المنظمة البحرية الدولية الجديدة

انتهت المنظمة البحرية الدولية من تشكيل مجلسها الجديد والمكون من 40 عضوا من بينها مصر، وذلك بمقر المنظمة بلندن خلال اليومين الماضيين.

وحسب تقرير صادر عن المنظمة، فان المجلس هو الهيئة التنفيذية للمنظمة البحرية الدولية وهو مسؤول، تحت سلطة الجمعية، عن الإشراف على عمل المنظمة.

ويؤدي المجلس مهام الجمعية، باستثناء تقديم توصيات إلى الحكومات بشأن السلامة البحرية ومنع التلوث ومكافحته.

وقد انتخبت جمعية المنظمة البحرية الدولية الدول التالية أعضاء في المجلس لفترة السنتين 2024-2025 (الفئة أ) وهي الدول العشر ذات المصالح الأكبر في تقديم الخدمات البحرية الدولية (مدرجة حسب الترتيب الأبجدي:

الصين والولايات المتحدة واليونان وإيطاليا واليابان وليبيريا والنرويج وبنما والمملكة المتحدة وجمهورية كوريا.

أما (الفئة ب) فتشمل عشر دول ذات أكبر المصالح في التجارة البحرية الدولية، وتضم كل من، ألمانيا، أستراليا، البرازيل، كندا، الإمارات العربية المتحدة، إسبانيا، فرنسا، الهند، هولندا، والسويد.

فيما تم انتخاب (الفئة ج) وتمشل عشرون دولة غير منتخبة وفقاً لأحكام أ وب و التي لها مصالح خاصة في النقل البحري أو الملاحة والتي تضمن عضويتها في المجلس تمثيل جميع المناطق الجغرافية الرئيسية في العالم وهي المملكة العربية السعودية، جزر البهاما، بنجلاديش، تشيلي، قبرص، الدنمارك، مصر، الفلبين، فنلندا، إندونيسيا، جامايكا، كينيا، ماليزيا، مالطا، المغرب، المكسيك، بيرو، قطر، سنغافورة، وتركيا.

وسيجتمع المجلس المنتخب حديثا، عقب اختتام الدورة الثالثة والثلاثين لجمعية المنظمة البحرية الدولية، في دورتها الحادية والثلاثين بعد المائة (في 7 ديسمبر) وسينتخب رئيسه ونائب الرئيس لفترة السنتين القادمة.

وتنعقد الدورة الثالثة والثلاثون لجمعية المنظمة البحرية الدولية في لندن في مقر المنظمة البحرية الدولية في الفترة من 27 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2023. ويحق لجميع الدول الأعضاء البالغ عددها 175 دولة والأعضاء الثلاثة المنتسبين حضور الجمعية، وهي أعلى هيئة إدارية للمنظمة البحرية الدولية. والمنظمات الحكومية الدولية التي أبرمت معها اتفاقيات تعاون والمنظمات الدولية غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المنظمة البحرية الدولية مدعوة للمشاركة أيضًا.

تجتمع الجمعية عادة مرة كل سنتين في دورة عادية وهي مسؤولة عن الموافقة على برنامج العمل والتصويت على الميزانية وتحديد التدابير المالية للمنظمة ينتخب أعضاء مجلس المنظمة الأربعين.