تعرف على تسريبات لعبة «GTA6».. ومخترق أوبر المتهم الأول

كشف تسريب ضخم عن 90 مقطع فيديو تم التقاطها للعبة “GTA VI” المنتظرة، تظهر خلالها شخصيات نسائية تلعب دور البطولة، بما يتوافق مع التقارير السابقة التي أشارت إلى اتجاه “Rockstar” نحو تضمين العنصر النسائي في الإصدار السادس، للعبة GTA 6.

وأوضح تقرير نشره موقع PC Gamer أن شخصاً يحمل اسم “teapotuberhack”، يدعي وقوفه وراء اختراق “أوبر” الذي وقع الأسبوع الماضي، نشر الفيديوهات المسربة للعبة، مشيراً إلى أنه سينشر المزيد من البيانات حول الإصدار الخامس من اللعبة، وكذلك الإصدار القادم GTA 6، في صورة أكواد مصدرية.

وأظهرت المقاطع المسربة جانب من مجريات اللعبة، سواء من جهة حركة اللاعبين، وكذلك تصميم الأماكن والبيئات الافتراضية المختلفة داخل اللعبة، ومن بين الفيديوهات المسربة، مقطع يظهر شاباً وفتاة يقومان بسرقة مطعم، بنفس أسلوب الثنائي الإجرامي الشهير “بوني” و”كلايد”.

وأوضحت الفيديوهات أن بطاقات الرسوميات المستخدمة لمعالجة الرسوم في الإصدارات التجريبية هي بطاقات نفيديا “RTX 3060 Ti” و”RTX 3080″، وبالتالي فإن عمر الفيديوهات المسربة يعود بحد أقصى إلى عامين.

يُذكر أن التقارير الأولية كشفت أن الجيل السادس من “GTA” يفترض أن يصل إلى الأسواق بحلول 2024.

المناطق والخصائص الجديدة Grand Theft Auto 6:

وتضمن اللعبة في نسختها الجديدة مجموعة من الخصائص التي قام مطورو اللعبة بتحديثها، مما يجعلها أكثر قوة وحضورا .

مدينة Vice City.

عودة نادي ماليبو.

منطقة جديدة تسمى Port Gellhorn.

يمكن تبديل البنادق بين اليدين.

يمكن التقاط البنادق من على الأرض.

تطبيق المراسلة WhatUp.

المهمات والفعاليات: