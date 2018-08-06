تعرف على ترتيب مصنعي الهواتف الذكية في الربع الثاني

سمية كمالتراجع حجم مبيعات شركة سامسونج الكورية عالميا من الهواتف الذكية خلال الربع الثانى من العام الحالى بنسبة 8 % لتصل 73 مليون وحدة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وحصة سوقية 20.9%.وبحسب إحصائيات صادرة عن مؤسسات أبحاث عالمية منها IDC ، فإن هواوى الكورية استطاعت تحقيق نمو فى عدد الشحنا

سمية كمال

تراجع حجم مبيعات شركة سامسونج الكورية عالميا من الهواتف الذكية خلال الربع الثانى من العام الحالى بنسبة 8 % لتصل 73 مليون وحدة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وحصة سوقية 20.9%.

وبحسب إحصائيات صادرة عن مؤسسات أبحاث عالمية منها IDC ، فإن هواوى الكورية استطاعت تحقيق نمو فى عدد الشحنات بنسبة 41 % بإجمالى عدد وحدات 54 مليون وحدة، وحصة سوقية 18.8%.

وسجلت شركة آبل الأمريكية نمو بنسبة 1%، بإجمالى عدد وحدات 41 مليون وحدة، وحصة سوقية 12.1%، بينما حصدت شياومى وأوبو الصينين المركزين الرابع والخامس بحصص سوقية 9.3 و 8.6% على التوالى.