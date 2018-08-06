اتصالات وتكنولوجيا

تعرف على ترتيب مصنعي الهواتف الذكية في الربع الثاني

سمية كمالتراجع حجم مبيعات شركة سامسونج الكورية عالميا من الهواتف الذكية خلال الربع الثانى من العام الحالى بنسبة 8 % لتصل 73 مليون وحدة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وحصة سوقية 20.9%.وبحسب إحصائيات صادرة عن مؤسسات أبحاث عالمية منها IDC ، فإن هواوى الكورية استطاعت تحقيق نمو فى عدد الشحنا
6:10 م, الأثنين, 6 أغسطس 18 6:10 م, الأثنين, 6 أغسطس 18

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سمية كمال

تراجع حجم مبيعات شركة سامسونج الكورية عالميا من الهواتف الذكية خلال الربع الثانى من العام الحالى بنسبة 8 % لتصل 73 مليون وحدة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وحصة سوقية 20.9%.

وبحسب إحصائيات صادرة عن مؤسسات أبحاث عالمية منها IDC ، فإن هواوى الكورية استطاعت تحقيق نمو فى عدد الشحنات بنسبة 41 % بإجمالى عدد وحدات 54  مليون وحدة، وحصة سوقية 18.8%.

وسجلت شركة آبل الأمريكية نمو بنسبة 1%، بإجمالى عدد وحدات 41 مليون وحدة، وحصة سوقية 12.1%، بينما حصدت شياومى وأوبو الصينين المركزين الرابع والخامس بحصص سوقية 9.3 و 8.6% على التوالى.

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