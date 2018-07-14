تعرف على ترتيب مصنعى أجهزة الحاسبات الشخصية‎

محمود جمال:كشف تقرير حديث أصدرته مؤسسة الأبحاث التسويقية "IDC" عن نمو حجم شحنات أجهزة الحاسبات الشخصية عالميا خلال الربع الثانى من العام الحالى بنسبة بلغت 2.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى لتسجل 62.3 مليون وحدة.وقال التقرير إن المعدل السابق هو أعلى نسبة نمو سنوى منذ أكثر من 6 سنوات عندما س

محمود جمال:

كشف تقرير حديث أصدرته مؤسسة الأبحاث التسويقية “IDC” عن نمو حجم شحنات أجهزة الحاسبات الشخصية عالميا خلال الربع الثانى من العام الحالى بنسبة بلغت 2.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى لتسجل 62.3 مليون وحدة.

وقال التقرير إن المعدل السابق هو أعلى نسبة نمو سنوى منذ أكثر من 6 سنوات عندما سجل الربع الأول من 2012 نسبة نمو بلغت 4.2%، مرجعا السبب وراء ذلك إلى نمو مبيعات الموديلات التى تعمل بنظام التشغيل جوجل كروم.

وأوضح أن شركة إتش بى جاءت فى المركز الأول بحصة سوقية بلغت 23.9%، تلتها لينوفو بـ22.1%، أعقبها ديل بـ18.1%.

بينما احتلت شركة “آبل” و”آيسر” المركزين الرابع والخامس بـ 6.9% و6.7% على التوالى.