تعرف على ترتيب مبيعات السيارات المجمعة محليا خلال 8 أشهر (جراف)

اعتلت «نيسان صني» صدارة مبيعات السيارات المجمعة محليًّا، بعدما تمكنت من بيع وتسليم 11 ألفًا و648 مركبة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، وفقًا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وحلّت «شيري أريزو 5» فى المرتبة الثانية بإجمالي بيع 4649 وحدة، تلتها «تيجو 3» فى المركز الثالث بنحو 4241 سيارة.

وجاءت «شيري تيجو 7» في المرتبة الرابعة بعدما حققت بيع 3770 سيارة، تبعتها «بي واي دي F3» فى المركز الخامس بواقع 3293 مركبة.

وحصدت «لادا جرانتا» المرتبة السادسة بقائمة السيارات المجمعة محليًّا الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، بعدما تمكنت من تسويق وتسليم 2370 مركبة، أعقبتها «شيفروليه أوبترا» فى المركز السابع بإجمالي نحو 2059 وحدة.

وتمركزت «نيسان سنترا» في المرتبة الثامنة مسجلة بيع 1793 سيارة، تلتها «هيونداي إلنترا HD» فى المركز التاسع بواقع 1560 مركبة.

واحتلت «هيونداي أكسنت RB» المرتبة العاشرة بقائمة مبيعات السيارات المنتَجة محليًّا مسجلة نحو 884 مركبة، خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي ترتيب مبيعات السيارات المجمعة محليًا خلال أول 8 أشهر من العام الحالي: