تعرف على ترتيب ماركات السيارات «الملاكي» الأكثر مبيعا في مصر خلال يناير وفبراير (جراف)

تصدرت العلامة اليابانية «نيسان» مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» في مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 29.7% مسجلة نحو 2288 مركبة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وفقًا للتقارير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «

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وجاءت «شيري» في المرتبة الثانية بحصة سوقية 19.7% بإجمالى 1513 مركبة، تلتها «BYD» فى المركز الثالث بنسبة 9.9% بنحو 758 وحدة.

وحلّت «تويوتا» في المرتبة الرابعة مستحوذة على حصة سوقية 9.3% بواقع 715 وحدة، أعقبتها «كيا» في المركز الخامس بنسبة 5.2% بواقع 400 مركبة.

وتمركزت «إم جي» فى المرتبة السادسة بحصة سوقية 4.7% محققة بيع 363 مركبة، تلتها «هيونداي» في المركز السابع بنسبة 3.2% بنحو 247 وحدة.

وظهرت «رينو» فى المرتبة الثامنة بحصة سوقية 2.8% مسجلة بيع 216 سيارة، أعقبتها «ميتسوبيشي» في المركز التاسع بنسبة 2.8% بواقع 213 مركبة.

وحصدت «ستروين» المرتبة العاشرة بقائمة السيارات الأكثر مبيعًا في مصر بعدما تمكنت من تسويق 210 مركبات خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

ويوضح الجراف التفاعلى التالى حصص ماركات السيارات «الملاكي» الأكثر مبيعًا في مصر خلال يناير وفبراير الماضيين: