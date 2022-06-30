تعرف على ترتيب ماركات السيارات المستوردة الأكثر مبيعًا في مصر خلال 5 شهور (جراف)

اعتلت «سوزوكي» صدارة مبيعات السيارات المستوردة لمصر بعدما استحوذت على حصة سوقية 17.8% بعدما تمكنت من بيع 10 آلاف و151 مركبة خلال أول 5 شهور من العام الحالى.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، جاءت العلامة الصينية «إم جي» في المرتبة الثانية مسجلة حصة 12% بإجمالي بيع 6 آلاف و820 وحدة، تلتها «تويوتا» فى المركز الثالث بحصة بلغت 11.9% مسجلة نحو 6 آلاف و776 سيارة.

وحصدت «هيونداي» المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية قدرها 9.9% بإجمالي بيع 5 آلاف و672 مركبة، أعقبتها «كيا» في المركز الخامس بحصة بلغت 9.9% بنحو 5 آلاف و646 سيارة.

في حين حافظت «فيات» على تمركزها في المرتبة السادسة بحصة سوقية 9.7% بعدما حققت بيع 5 آلاف و524 سيارة خلال تلك الفترة.

وحلت «بيجو» فى المرتبة السابعة بحصة سوقية 5% بعدما حققت بيع 2866 سيارة، تلتها «رينو» فى المركز الثامن بحصة بلغت 4.8% بنحو 2723 مركبة.

وتمركزت «أوبل» في المرتبة التاسعة بحصة سوقية 3.4% بإجمالى 1951 مركبة، تلتها «ستروين» في المركز العاشر بحصة قدرها 3.1% بواقع 1782 وحدة.

واقتنصت «نيسان» المرتبة الحادية عشرة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات المستوردة لمصر، مستحوذة على حصة سوقية 2.7% بعدما حققت بيع 1517 مركبة، أعقبتها «شيري» في المركز الثاني عشر بحصة بلغت 2.2% مسجلة بيع 1233 سيارة.

فيما توزعيت باقي الحصص السوقية البالغة نحو 7.7% على الماركات التجارية الأخري المطروحة داخل السوق المحلية خلال تلك الفترة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ حصص الماركات التجاية الأكثر مبيعًا للسيارات المستوردة لمصر خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضى: