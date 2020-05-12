تعرف على ترتيب فائض النشاط بشركات الممتلكات خلال العام الماضى (جراف)

تصدرت شركة مصر للتأمين ترتيب فائض النشاط بشركات الممتلكات خلال العام المالى الماضى 2018/2019، وبلغ فائض النشاط التأمينى للشركة 1.4 مليار جنيه فيما تلاها فى الترتيب فى المركز الثانى شركة gig للتأمينات العامة والتى بلغ فائض النشاط التأمينى بها 217 مليون جنيه، وحلت شركة أورينت للتأمين التكافلى فى المرتبة الثالثة وبلغ فائض النشاط التأمينى بالشركة 167 مليون جنيه، وجاءت بعدها فى المركز الرابع شركة بوبا للتأمين وبلغ فائض النشاط التأمينى بها 137 مليون جنيه، وذلك طبقا للكتاب الإحصائى السنوى لقطاع التأمين والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

أليانز فى المركز السادس فى ترتيب فائض النشاط بشركات الممتلكات

واحتلت شركة المصرية للتأمين التكافلى –ممتلكات- المركز الخامس فى ترتيب فائض النشاط بشركات الممتلكات خلال العام المالى الماضى 2018/2019، وبلغ فائض النشاط التأمينى للشركة 131 مليون جنيه، وتلاها فى المرتبة السادسة شركة أليانز لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغ فائض النشاط التأمينى بها 116 مليون جنيه، وحلت شركة المهندس للتأمين فى المركز السابع فى الترتيب وبلغ فائض النشاط التأمينى بها 100 مليون جنيه، وتلاها فى المرتبة الثامنة شركة رويال للتأمين والتى بلغ فائض النشاط التأمينى بها 99.6 مليون جنيه.

وجاءت شركة قناة السويس للتأمين فى المرتبة التاسعة والتى بلغ فائض النشاط التأمينى بها 87 مليون جنيه، وتلاها فى المركز العاشر شركة الدلتا للتأمين والتى بلغ فائض النشاط التأمينى بها 74 مليون جنيه، وحلت شركة AIG للتأمينات العامة فى المرتبة الحادية عشر وبلغ فائض النشاط التأمينى بالشركة 58 مليون جنيه، وتلاها فى المركز الثانى عشر شركة وثاق للتأمين التكافلى وبلغ فائض النشاط التأمينى بها 49 مليون جنيه، وتلاها فى المرتبة الثالثة عشر شركة إسكان للتأمين وبلغ فائض النشاط التأمينى بها 36 مليون جنيه.

19.5 مليون جنيه فائض النشاط فى أكسا للتأمين

وحلت شركة بيت التأمين المصرى السعودى فى المركز الرابع عشر حيث بلغ فائض النشاط التأمينى بالشركة 32 مليون جنيه، وتلاها فى المرتبة الخامسة عشر شركة طوكيو مارين جينرال وبلغ فائض النشاط التأمينى بها 21 مليون جنيه، وجاءت شركة أروب للتأمينات العامة فى المركز السادس عشر فى الترتيب والتى بلغ فائض النشاط التأمينى بها 20 مليون جنيه، وتلاها فى المرتبة السابعة عشر شركة أكسا للتامينات العامة، حيث بلغ فائض النشاط التأمينى بها 19.5 مليون جنيه.

واحتلت شركة تشب للتأمين على الممتلكات والمسئوليات المرتبة الثامنة عشر وبلغ فائض النشاط التأمينى للشركة 17 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2018/2019، وتلاها فى المركز التاسع عشر شركة المصرية لضمان الصادرات والتى بلغ فائض النشاط التأمينى بها 11 مليون جنيه، وتلاها فى المرتبة العشرون شركة ثروة للتأمين وبلغ عجز النشاط التأمينى بها -4 مليون جنيه، وفى المركز الحادى والعشرون حلت شركة المتحدة للتأمين وبلغ عجز النشاط التأمينى بها -11 مليون جنيه ، وحلت شركة ميد جلف فى المرتبة الثانية والعشرون والتى بلغ عجز النشاط التأمينى بها -13 مليون جنيه.

الجراف التى يوضح العشر الكبار فى نشاط التأمين على الممتلكات والمسئوليات من حيث حجم فائض النشاط التأمينى خلال العام المالى الماضى 2018/2019 (المبلغ بالمليون جنيه).