تعرف على ترتيب فائض النشاط بشركات الحياة خلال العام الماضى (جراف)

واحتلت شركة المهندس لتأمينات الحياة المركز الخامس فى ترتيب فائض النشاط بشركات الحياة خلال العام المالى الماضى 2018/2019، وبلغ فائض النشاط ا88 مليون جنيه.

تصدرت شركة مصر لتأمينات الحياة ترتيب فائض النشاط بشركات الحياة خلال العام المالى الماضى 2018/ 2019، وبلغ فائض النشاط التأمينى بالشركة 798 مليون جنيه، تلاها فى المركز الثانى شركة متلايف لتأمينات الحياة والتى بلغ فائض النشاط التأمينى بها 376 مليون جنيه، وحلّت شركة أليانز لتأمينات الحياة فى المرتبة الثالثة وبلغ فائض النشاط التأمينى بالشركة 321 مليون جنيه، فيما تلاها فى المركز الرابع شركة QNB لتأمينات الحياة والتى بلغ فائض النشاط التأمينى بها 123 مليون جنيه، وذلك طبقًا للكتاب الإحصائى السنوى لقطاع التأمين والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

«المهندس حياة» فى المركز الخامس بترتيب فائض النشاط بشركات الحياة

واحتلت شركة المهندس لتأمينات الحياة المركز الخامس فى ترتيب فائض النشاط بشركات الحياة خلال العام المالى الماضى 2018/ 2019، وبلغ فائض النشاط التأمينى بالشركة 88 مليون جنيه، تلاها فى المرتبة السادسة شركة أكسا لتأمينات الحياة وبلغ فائض النشاط التأمينى بها 70 مليون جنيه، فيما حلّت شركة قناة السويس لتأمينات الحياة فى المركز السابع، وبلغ فائض النشاط التأمينى بها 64 مليون جنيه، وجاءت شركة المصرية الإماراتية للتأمين التكافلى فى المرتبة الثامنة، وبلغ فائض النشاط التأمينى بها 58 مليون جنيه.

وجاءت شركة الدلتا لتأمينات الحياة فى المرتبة التاسعة، وبلغ فائض النشاط التأمينى بالشركة 42 مليون جنيه، وتلاها فى المركز العاشر شركة اللبنانية السويسرية للتأمين التكافلى وبلغ فائض النشاط التأمينى بالشركة 38 مليون جنيه، وحلت شركة تشب لتأمينات الحياة فى المرتبة الحادية عشر وبلغ فائض النشاط التأمينى بالشركة 18 مليون جنيه، وتلاها فى المركز الثانى عشر شركة أروب للتأمين على الحياة وبلغ فائض النشاط التأمينى بها 5 ملايين جنيه.

مليون جنيه حجم عجز النشاط فى ثروة حياة

وحلّت شركة طوكيو مارين فاملى للتأمين التكافلى فى المركز الثالث عشر بالترتيب بين شركات التأمين على الحياة، وبلغ فائض النشاط التأمينى بالشركة 5 ملايين جنيه، تلاها فى المرتبة الرابعة عشر شركة ثروة لتأمينات وبلغ عجز النشاط التأمينى بالشركة مليون جنيه.

الجراف التالى يوضح العشرة الكبار فى نشاط تأمينات الحياة فى حجم فائض النشاط التأمينى خلال العام المالى الماضى 2018/2019 (المبلغ بالمليون جنيه).