تعرف على ترتيب شركات تأمينات الحياة لعدد عملاء التأمين المؤقت فى الوثائق السارية (جراف)

تصدرت شركة “مصر لتأمينات الحياة” ترتيب شركات تأمينات الحياة، من حيث عدد عملاء عقود التأمين المؤقت السارية، وبلغ عدد المؤمن عليهم 3.6 مليون مؤمن عليه خلال العام المالى 2019/2020، وحلت شركة “gig” لتأمينات الحياة التكافلى فى المركز الثانى وبلغ عدد المؤمن عليهم لدى الشركة فى عقود التأمين المؤقت السارية 2.2 مليون مؤمن عليه، وتلاها فى المرتبة الثالثة شركة أليانز لتأمينات الحياة وبلغ عدد المؤمن عليهم فى عقود التأمين المؤقت السارية 1.5 مليون مؤمن عليه، وفقا للكتاب السنوى الإحصائى الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن سوق التأمين المصرية.

أكسا تحتل المركز الرابع بين شركات تأمينات الحياة

واحتلت شركة “أكسا” لتأمينات الحياة المرتبة الرابعة فى الترتيب بين شركات تأمينات الحياة وبلغ عدد المؤمن عليهم فى عقود التأمين المؤقت السارية لديها 1.3 مليون مؤمن عليه، وتلاها فى المركز الخامس شركة متلايف لتأمينات الحياة وبلغ عدد المؤمن عليهم فى عقود التأمين المؤقت السارية 812.6 ألف مؤمن عليه.

وجاءت شركة الدلتا لتأمينات الحياة فى المركز السادس وبلغ عدد المؤمن عليهم لديها فى عقود التأمين المؤقت السارية 741.7 ألف مؤمن عليه، وتلاها فى المرتبة السابعة شركة المهندس لتأمينات الحياة وبلغ عدد المؤمن عليهم فى عقود التأمين المؤقت السارية 87.1 ألف عميل، وحلت شركة ثروة لتأمينات الحياة فى المركز الثامن فى الترتيب وبلغ عدد المؤمن عليهم فى عقود التأمين المؤقت السارية بها 85.3 ألف مؤمن عليه، وتلاها فى المرتبة التاسعة شركة طوكيو فاملى لتأمينات الحياة التكافلى وبلغ عدد المؤمن عليهم فى عقود التأمين المؤقت السارية 71.4 ألف مؤمن عليه.

تشب فى المرتبة العاشرة فى الترتيب

وفى المركز العاشر جاءت شركة تشب لتأمينات الحياة وبلغ عدد عقود التأمين المؤقت السارية لديها 29.2 ألف مؤمن عليه، وتلاها فى المرتبة الحادية عشر شركة “أروب للتأمين على الحياة” وبلغ عدد المؤمن عليهم فى عقود التأمين المؤقت السارية 28.7 ألف مشترك، وتلاها فى المركز الثانى عشر شركة “اللبنانية السويسرية” لتأمينات الحياة التكافلى وبلغ عدد المؤمن عليهم فى عقود التأمين المؤقت السارية 24.3 ألف مشترك، وحلت شركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى فى المرتبة الثالثة عشر وبلغ عدد المؤمن عليهم فى عقود التأمين المؤقت السارية لديها 23.4 ألف مشترك.