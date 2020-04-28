تعرف على ترتيب شركات تأمينات الحياة في حجم الأصول خلال العام الماضي (جراف)

ترتيب شركات تأمينات الحياة فى حجم الأصول خلال العام المالى الماضي 2018/ 2019

تصدرت شركة مصر لتأمينات الحياة -إحدى شركات مصر القابضة للتأمين- ترتيب شركات تأمينات الحياة فى حجم الأصول خلال العام المالى الماضي 2018/ 2019.

وبلغ إجمالى الأصول بشركة مصر لتأمينات الحياة 31.5 مليار جنيه؛ لتحتل المركز الأول فى الترتيب، تلتها شركة أليانز لتأمينات الحياة المركز الثانى فى الترتيب بحجم أصول بلغت 10.7 مليار جنيه، فى حين حلت شركة أكسا لتأمينات الحياة فى المرتبة الثالثة فى الترتيب بإجمالى أصول بلغت 7.1 مليار جنيه، وذلك طبقًا للكتاب السنوى الإحصائى لقطاع التأمين والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

«متلايف» تحتل المركز الرابع في ترتيب شركات تأمينات الحياة في حجم الأصول

واحتلت شركة متلايف للتأمين على الحياة المركز الرابع فى ترتيب شركات تأمينات الحياة فى حجم الأصول خلال العام المالى الماضى 2018/ 2019.

وبلغ إجمالى أصول الشركة 6.6 مليار جنيه، تلتها فى المرتبة الخامسة شركة QNB لتأمينات الحياة بإجمالى أصول بلغت 3.1 مليار جنيه، وفى المركز السادس قناة السويس لتأمينات الحياة بحجم أصول بلغت 1.5 مليار جنيه.

وجاءت شركة الدلتا لتأمينات الحياة فى المرتبة السابعة فى ترتيب شركات التأمين على الحياة من حيث حجم الأصول خلال العام المالى الماضى 2018 /2019، وبلغ إجمالى أصول الشركة 1.2 مليار جنيه.

وحل بعدها فى الترتيب شركة المهندس لتأمينات الحياة فى المركز الثامن بإجمالى أصول بلغت 1.1 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى.

«تشب» في المركز العاشر بأصول 656 مليون جنيه

وحلت شركة gig لتأمينات الحياة التكافلى فى المركز التاسع، بإجمالى أصول بلغت 803 ملايين جنيه خلال العام المالى الماضى.

وتلتها فى المرتبة العاشرة بين شركات تأمينات الحياة من حيث حجم الأصول شركة تشب لتأمينات الحياة بحجم أصول بلغت 656 مليون جنيه، ثم حلت بعدها طوكيو مارين فاملى لتأمين الحياة التكافلى بحجم أصول 2278 مليون جنيه.

واحتلت شركة أروب للتأمين على الحياة المركز الثانى عشر من حيث حجم الأصول فى نشاط التأمين على الحياة وبلغت أصول الشركة 206 مليون جنيه، تلتها فى الترتيب شركة المصرية الإماراتية للتأمين التكافلى بإجمالى أصول بلغت 173 مليون جنيه، ثم اللبنانية السويسرية للتأمين التكافلى بحجم أصول 160 مليون جنيه، وفى المركز الأخير شركة ثروة لتأمينات الحياة أحدث اللاعبين فى نشاط الحياة بحجم أصول بلغت 66 مليون جنيه.

ترتيب شركات التأمين على الحياة من حيث حجم الأصول خلال العام الماضى 2018/2019 (المبلغ بالمليون جنيه)