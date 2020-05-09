تعرف على ترتيب شركات الممتلكات في حقوق حملة الوثائق خلال العام الماضي (جراف)

تربعت شركة مصر للتأمين على قمة ترتيب شركات الممتلكات فى حقوق حملة الوثائق خلال العام المالى الماضى 2018/2019، وبلغ إجمالى حقوق حملة الوثائق بالشركة 12.9 مليار جنيه فيما تلاها فى المركز الثانى شركة المصرية للتأمين التكافلى -ممتلكات- والتى بلغت حقوق حملة الوثائق بها 803 مليون جنيه، فيما احتلت شركة أليانز للتأمين على الممتلكات فى المرتبة الثالثة بإجمالى حقوق حملة الوثائق بلغ 637 مليون جنيه، وتلاها فى المركز الرابع شركة رويال للتأمين، والتى بلغ إجمالى حقوق حملة الوثائق بها 629 مليون جنيه، وذلك وفقا للكتاب الإحصائى السنوى لقطاع التأمين والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

أكسا فى المركز الخامس فى ترتيب شركات الممتلكات فى حقوق حملة الوثائق

واحتلت شركة أكسا لتأمينات الممتلكات والمسئوليات فى المركز الخامس فى ترتيب شركات الممتلكات فى حقوق حملة الوثائق خلال العام المالى الماضى 2018/2019، وبلغ إجمالى حقوق حملة الوثائق بالشركة 598 مليون جنيه فيما تلاها فى المرتبة السادسة شركة قناة السويس للتأمين بإجمالى حقوق حملة وثائق بلغ 523 مليون جنيه، وفى المركز السابع حلت شركة gig للتأمينات العامة والتى بلغ إجمالى حقوق حملة الوثائق بها 426 مليون جنيه.

وجاءت شركة وثاق للتأمين التكافلى فى المرتبة الثامنة فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغ إجمالى حقوق حملة الوثائق بالشركة 408.9 مليون جنيه، وتلاها فى المركز التاسع شركة بيت التأمين المصرى السعودى بإجمالى حقوق حملة وثائق بلغ 408.7 مليون جنيه، وحلت شركة بوبا للتأمين فى المرتبة العاشرة بإجمالى حقوق حملة وثائق بلغ 397 مليون جنيه، واحتلت شركة أورينت للتأمين التكافلى فى المركز الحادى عشر بإجمالى حقوق حملة وثائق بلغ 325 مليون جنيه.

321 مليون جنيه حقوق حملة الوثائق بالمهندس للتأمين

واحتلت شركة المهندس للتأمين المرتبة الثانية عشر حيث بلغ إجمالى حقوق حملة الوثائق بها 321 مليون جنيه، وتلاها فى المركز الثالث عشر شركة الدلتا للتأمين بإجمالى حقوق حملة وثائق بلغ 275 مليون جنيه، وحلت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى فى المرتبة الرابعة عشر بإجمالى حقوق حملة وثائق بلغ 186 مليون جنيه، وجاءت شركة إسكان للتأمين فى المركز الخامس عشر بإجمالى حقوق حملة وثائق بلغ 175 مليون جنيه.

وحلت شركة طوكيو مارين جينرال للتأمين التكافلى فى المركز السادس عشر بإجمالى حقوق حملة وثائق بلغ 159 مليون جنيه، وتلاها فى الترتيب فى المرتبة السابعة عشر شركة أروب للتأمين على الممتلكات بإجمالى حقوق حملة وثائق بلغ 141 مليون جنيه، وتلاها فى المركز الثامن عشر شركة ميد جلف للتأمين بإجمالى حقوق حملة وثائق بلغ 129 مليون جنيه، واحتلت شركة AIG للتأمين المرتبة التاسعة عشر بإجمالى حقوق حملة وثائق بلغ 128 مليون جنيه.

وجاءت شركة المتحدة للتأمين فى المركز العشرين وبلغ إجمالى حقوق حملة الوثائق بها 88 مليون جنيه، وتلاها فى المرتبة الحادى والعشرين شركة المصرية لضمان الصادرات وبلغت حقوق حملة الوثائق بها 32 مليون جنيه، واحتلت شركة مصر للتأمين التكافلى المركز الثانى والعشرين بإجمالى حقوق حملة وثائق بلغ 31 مليون جنيه، وتلاها فى المرتبة الثالثة والعشرين شركة تشب للتأمين بإجمالى حقوق حملة وثائق بلغ 26 مليون جنيه، وفى المركز الرابع والعشرين حلت شركة ثروة للتأمين وبلغ إجمالى حقوق حملة الوثائق بها 15 مليون جنيه.

الجراف التالى يوضح العشرة الكبار فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات من حيث حجم حقوق حملة الوثائق (المبلغ بالمليون جنيه).