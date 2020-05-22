تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة الأسبوع الماضي

تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية ترتيب شركات الوساطة المالية خلال تداولات البورصة الأسبوع الماضي، بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وأوضح تقرير البورصة، الذي وصل “المال” نسخة منه، أن شركة المجموعة المالية استحوذت على حصة سوقية قدرها 23.85%، بينما جاءت كايروكابيتال لتداول الأوراق المالية في المركز الثاني بحصة 15.5%.

وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث بنسبة 8.7%، ثم هيرميس للوساطة 7.6%، وفاروس لتداول الأوراق المالية 6.9%، وسادساً أرقام لتداول الأوراق المالية بنسبة 6.9% .

واحتل الترتيب من السابع إلى العشرين بالترتيب كل من: “بلتون وبايونيرز وسيجما وعربية اون لاين ومباشر واتش سي واتش اس بي سي ونعيم وبرايم وثمار وتايكون ونيوبرنت والعربي الأفريقي وأرزان لتداول الأوراق المالية.

وأشار التقرير إلى تراجع قيم التداول بنحو 1.5 مليار جنيه لتسجل 20.6 مليار جنيه عبر تداول 1.02 مليار ورقة مالية، مقابل 19.1 مليار جنيه منفذة على 2.34 مليار ورقة مالية.

واستحوذت الأسهم على 16.6% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، في حين قيمة التداول للسندات نحو 83.34 % خلال الأسبوع.

وتباينت مؤشرات السوق الأسبوع المنقضي، إذ انخفض مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.72% ليسجل مستوى 10109 نقاط.

بينما صعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.7% إلى 1131 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 0.57% إلى 1829 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 2.3 مليار جنيه ما يعادل 0.4% ليغلق عند مستوى 542.6 مليار جنيه، مقابل 544.9 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

وتراجعت قيم التداول بنحو 1.5 مليار جنيه لتسجل 20.6 مليار جنيه عبر تداول 1.02 مليار ورقة مالية، مقابل 19.1 مليار جنيه منفذة على 2.34 مليار ورقة مالية.

واستحوذت الأسهم على 16.6% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، في حين قيمة التداول للسندات نحو 83.34 % خلال الأسبوع.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على أداء متأرجح لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين، وقيم تداولات بلغت 642 مليون جنيه على الأسهم.