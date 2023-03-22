تعرف على ترتيب شركات التأمين وفقًا لحجم الاستثمارات (جراف)

كشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع إجمالي استثمارات شركة مصر لتأمينات الحياة، في نهاية العام المالي 2022 لتصل إلى أكثر من 43,1 مليار جنيه، مقارنة بـ37 مليار تقريبًا في نهاية العام المالي السابق، بنسبة نمو بلغت 14.1%، لتكون بذلك الشركة الأولى من حيث حجم الاستثمارات في 2022.

وأشارت هيئة الرقابة المالية من خلال الكتاب السنوي الإحصائي لها إلى ارتفاع استثمارات شركة مصر للتأمين بنهاية العام المالي 2022 لتصل إلى أكثر من 39,7 مليار جنيه مقارنة بـ33,2 مليار تقريبًا خلال العام السابق، بنسبة نمو تقدر بحوالي 16.3%.

وارتفع إجمالي استثمارات شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص في نهاية العام المالي 2022 لتصل إلى 70,5 مليار جنيه، مقارنة بـ60,7 مليار جنيه تقريبًا في العام السابق، بنسبة ارتفاع قدرها 13.9%.

وبيّنت هيئة الرقابة المالية أن إجمالي استثمارات شركات تأمين القطاع العام قد بلغت 82,9 مليار جنيه في العام المالي 2022، مقارنة بـ70,3 مليار تقريبًا في 2021.

وبذلك يصل إجمالي استثمارات سوق التأمين بقطاعيه العام والخاص إلى أكثر من 153,3 مليار جنيه، في العام المالي 2022، مقارنة بـ130,9 مليار تقريبًا في 2021، لتكون نسبة نمو السوق التأمينية 14.6%.

والجراف التالي يوضح أكبر شركات التأمين في العام المالي 2021/2022 من حيث حجم استثماراتها: