تعرف على ترتيب العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات بوحدات المرور خلال نوفمبر (جراف)

تصدرت «شيفروليه» قوائم تراخيص السيارات بمختلف فئاتها (الملاكي، الأتوبيسات، والشاحنات)، بعدما تمكنت من تسجيل 2051 مركبة في مختلف المرور خلال نوفمبر الماضى.

وجاءت «شيري» في المرتبة الثانية مسجلة نحو 1146 وحدة، تلتها «نيسان» ثالثًا بواقع 997 سيارة.

وحلت «سوزوكي» في المرتبة الرابعة بترخيص 647 مركبة، أعقبتها «BYD» في خامسا بواقع 522 وحدة.

وحصدت «إم جي» المرتبة السادسة بإجمالى نحو 397 سيارة، تلتها «هيونداي» سابعًا بـ395 وحدة.

وتمركزت «كيا» في المرتبة الثامنة مسجلة نحو 383 مركبة، أعقبتها «مرسيدس» تاسعًا بنحو 377 وحدة.

وظهرت «تويوتا» في المرتبة العاشرة بقائمة ماركات السيارات الأكثر ترخيصًا في مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 331 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.