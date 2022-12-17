تعرف على ترتيب السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصا في مصر خلال نوفمبر (جراف)

تصدرت «سكودا أوكتتافيا» قوائم تراخيص السيارات الأوروبية في مصر، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 143 مركبة في مختلف وحدات المرور، خلال شهر نوفمبر الماضى.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، جاءت «رينو ميجان» فى المرتبة الثانية بقائمة الطرازات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر مسجلة نحو 109 سيارة، تلتها «ستروين C5 إير كروس» في المركز الثالث بواقع 89 وحدة.

وحلّت «أوبل كروس لاند» في المرتبة الرابعة مسجلة نحو 87 سيارة، أعقبتها « مرسيدس GLE 450» في المركز الخامس بـ84 مركبة.

وحصدت «سكودا كودياك» في المرتبة السادسة، بعدما تمكنت من ترخيص 82 سيارة، تلتها «فيات تيبو» و«أودي Q3»- مكرر- فى المركز السابع بواقع 64 مركبة لكل منهما.

واقتنصت «أوبل كورسا» فى المرتبة الثامنة مسجلة نحو 60 سيارة، تلتها «رينو داستر» في المركز التاسع بواقع 57 مركبة.

وجاءت «أوبل موكا» فى المرتبة العاشرة بقائمة الطرازات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر مسجلة نحو 50 مركبة خلال نوفمبر الماضى.

في السياق نفسه، قال أحد تجار السيارات، في تصريحات سابقة، إن الفترة الماضية شهدت توافر وطرح كميات من بعض الطرازات الأوروبية؛ من أبرزها «سكودا أوكتافيا وكودياك» من قِبل بعض الموزعين والتجار من خلال قيامهم باستيراد شحنات من تلك الطرازات عبر المناطق الحرة والإفراج عنها عبر نظام “الأفراد” بغرض إمكانية دخولها السوق المحلية.

يُذكر أن المناطق الحرة مستثناة من تطبيق أية قواعد أو اشتراطات تخص العمليات الاستيرادية، سواء للشركات أو الأفراد، مع إمكانية التعامل مع الكيانات الخارجية فى مجال التصدير بالعملات الأجنبية.

كما استثنت وزارة المالية السلع الواردة عبر المناطق الحرة من تلك الضوابط والإجراءات الخاصة بالتسجيل المسبق للشحنات ACI التى تلزم جميع الجهات المستوردة، ومنها «الأفراد» بالحصول على الموافقات الحكومية قبل تنفيذ عمليات الاستيراد.