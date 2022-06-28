تعرف على ترتيب السيارات الأكثر مبيعًا في مصر خلال 5 أشهر (جراف)

رصدت “المال” ترتيب السيارات «الملاكي» الأكثر مبيعًا في مصر خلال أول 5 أشهر من العام الحالى؛ وفقًا للبيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

احتفظت «نيسان صني» بصدارة مبيعات السيارات «الملاكي»، بعدما تمكنت من بيع وتسليم 7 آلاف و229 مركبة خلال تلك الفترة.

وحلّت «فيات تيبو» فى المرتبة الثانية بإجمالى بيع 5456 سيارة، أعقبتها «تويوتا كورولا» فى المركز الثالث بواقع 4429 مركبة.

وحصدت «سوزوكي ديزاير» المرتبة الرابعة بقائمة الطرازات الأكثر مبيعًا في مصر بعدما حققت بيع 4150 سيارة، أعقبتها «كيا سبورتاج» فى المركز الخامس بنحو 3052 وحدة.

وحلّت «شيري أريزو 5» فى المرتبة السادسة مسجلة نحو 2894 سيارة، تلتها «تيجو 3» فى المركز السابع بواقع 2606 مركبة.

وتمركزت «شيري تيجو 7» فى المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من تسويق 2370 سيارة، تلتها «إم جي 5» في المركز التاسع بواقع 2311 مركبة.

وحصدت «سوزوكي سويفت» المرتبة العاشرة بقائمة السيارات الأكثر مبيعًا في مصر بإجمالى نحو 2221 مركبة خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي ترتيب سيارات الركوب «الملاكي» الأكثر مبيعًا في مصر خلال أول 5 أشهر من العام الحالى: