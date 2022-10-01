تعرف على ترتيب السيارات الأكثر مبيعًا في مصر خلال 8 أشهر (جراف)

رصدت «المال» ترتيب ماركات السيارات الأكثر مبيعًا في مصر خلال الشهور الثمانية الأولى؛ وفقًا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

واعتلت العلامة اليابانية «نيسان» صدارة مبيعات السيارات «الملاكي» بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 14.3% مسجلة نحو 15.7 ألف مركبة خلال تلك الفترة.

وجاءت «شيري» في المرتبة الثانية بحصة سوقية 13% محققة بيع 14.3 ألف سيارة، أعقبتها «سوزوكي» في المركز الثالث بنسبة 12.4% بنحو 13.6 ألف وحدة.

وحلت «إم جي» في المرتبة الرابعة بحصة سوقية 8.6% مسجلة بيع 9.5 ألف سيارة، تلتها «تويوتا» في المركز الخامس بحصة قدرها 7.9% بواقع 8.6 ألف مركبة.

وحصدت «هيونداي» المرتبة السادسة بقائمة ماركات السيارات الأكثر مبيعًا في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 7.8% مسجلة نحو 8.5 ألف مركبة، أعقبتها «كيا» في المركز السابع بنسبة 6.6% بواقع 7.2 ألف وحدة.

وتمركزت «فيات» في المرتبة الثامنة بعدما اقتنصت حصة سوقية 5.1% بإجمالى بيع 5.6 ألف سيارة، تلتها «بيجو» في المركز التاسع بنسبة 3.5% بواقع 3.8 ألف وحدة.

وظهرت «رينو» في المرتبة العاشرة بقائمة ماركات السيارات «الملاكي» الأكثر مبيعًا في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 3.1% بإجمالى بيع 3.3 ألف مركبة خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى.

يذكر أن مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» سجلت تراجعًا بنسبة 20%، لتصل إلى 110 ألفًا و212 وحدة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، مقارنة بنحو 137 ألفًا و223 مركبة في الفترة ذاتها من العام السابق.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب ماركات السيارات الأكثر مبيعًا في مصر خلال أول 8 أشهر من العام الحالي: