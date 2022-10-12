تعرف على ترتيب السيارات الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال سبتمبر (جراف)

تصدرت «نيسان صني» قوائم تراخيص السيارات «الملاكي» في مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 757 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال سبتمبر الماضى.

وجاءت «شيري تيجو 3» فى المرتبة الثانية بإجمالى نحو 574 مركبة، تلتها «شيري أريزو 5» في المركز الثالث بإجمالى بواقع 554 سيارة.

واقتنصت «BYD F3» المرتبة الرابعة مسجلة نحو 369 مركبة، تلتها «شيري تيجو 7» في المركز الخامس بواقع 362 سيارة.

وحصدت «إم جي 5» فى المرتبة السادسة بعدما تمكنت من ترخيص 290 وحدة، أعقبتها «شيفروليه أوبترا» في المركز السابع بنحو 256 مركبة.

وظهرت «سوزوكي ديزاير» في المرتبة الثامنة بإجمالى 208 وحدة، أعقبتها «كيا سبورتاج» فى المركز التاسع بواقع 201 سيارة.

وحلت «سوزوكي سويفت» فى المرتبة العاشرة بقائمة السيارات الأكثر ترخيصًا في مصر بعدما تمكنت من تسجيل 197 مركبة بوحدات المرور خلال الشهر الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب الطرازات الأكثر ترخيصًا في مصر خلال سبتمبر الماضى: