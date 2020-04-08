تعرف على ترتيب الدول العربية الأعلى مبيعًا للسيارات خلال 15 عامًا (فيديو)

احتفظت السعودية بصدارة الدول العربية الأعلى مبيعًا للسيارات على مدار الفترة من 2005 وحتى 2019 وفقًا لتقديرات OICA

أظهر تقرير رابطة مصنعى السيارات العالمية OICA نمو مبيعات الدول العربية من السيارات خلال العام الماضى بنسبة تصل إلى 6.7%، بعدما تمكنت من بيع وتسليم 1.45 مليون سيارة على مدار 2019، مقابل 1.36 مليون وحدة مباعة خلال 2018، كما أشار التقرير إلى احتفاظ السعودية للعام 15 على التوالى بصدارة الدول العربية الأعلى مبيعًا للسيارات، وفقًا للبيانات والإحصائيات الصادرة عن OICA.

الجراف التفاعلى يوضح مبيعات الدول العربية من السيارات على مدار 15 عامًا فى الفترة من 2005 وحتى نهاية 2019 على النحو التالى:

مبيعات السيارات فى السعودية ترتفع 34.1% بنهاية 2019

أشار تقرير OICA إلى تربع المملكة العربية السعودية على قمة الدول العربية الأعلى مبيعًا للسيارات خلال 15 عامًا الماضية. تويوتا لاند كروزر

وقال التقرير إن مبيعات السيارات فى السعودية ارتفعت خلال العام الماضى، بنسبة تصل إلى 34.1%، بإجمالى 456 ألفًا، و311 سيارة.

الجراف التفاعلى التالى يوضح مبيعات المملكة العربية السعودية من سيارات الركوب خلال الفترة من 2005 وحتى نهاية 2019:

وحلت الإمارات فى المركز الثانى فى القائمة رغم تراجع مبيعاتها خلال 2019، بمعدل 2.1%، لتسجل 235 ألف سيارة.

وقدر إجمالى مبيعات سيارات الركوب فى الإمارات وفقًا لرابطة مصنعى السيارات العالمية 240 ألف وحدة بنهاية 2018.

أما المركز الثالث، فجاء من نصيب المغرب، أكبر مصنع للسيارات فى المنطقة العربية، بتسليمها 148 ألفًا، و354 سيارة خلال 2019.

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وتراجعت مبيعات السيارات فى المغرب خلال 2019 بنسبة 9.1%، بعد أن سلمت 163 ألفًا، و223 سيارة خلال 2018.

مصر تقتنص المركز الرابع فى قائمة الدول العربية الأعلى مبيعًا للسيارات

اقتنصت مصر المركز الرابع فى قائمة الدول العربية الأعلى مبيعًا للسيارات خلال العام الماضى، رغم تراجع مبيعاتها بنسبة تصل إلى 13.3%. نيسان صنى

وأشار تقرير OICA إلى تبيع مصر 126 ألفًا، و431 سيارة خلال 2019، مقارنة بمبيعات 2018، والتى بلغت 145 ألفًا، و873 سيارة.

الجراف التفاعلى يبين تطور مبيعات مصر من السيارات على مدار الفترة من 2005 وحتى نهاية 2019 وفقًا لبيانات OICA:

وحلت الجزائر فى المركز الخامس فى ترتيب الدول العربية الأعلى مبيعًا للسيارات خلال 2019، بإجمالى 118 ألفًا، و689 مركبة.

أما المركز السادس، فجاء من نصيب دولة الكويت، والتى نجحت فى بيع وتسلبم 98 ألفًا، و593 سيارة خلال العام الماضى.

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وحصد العراق المركز السابع فى القائمة بإجمالى 51 ألفًا، و103 سيارة خلال 2019، أما المركز الثامن فحصلت عليه عمان بمبيعات إجمالية تصل إلى 49 ألفًا، و924 سيارة.

وجاءت قطر فى المركز التاسع فى القائمة بتسليمها 39 ألفًا، و679 سيارة.

فيما حصدت تونس المركز العاشر ببيعها 34 ألفًا، و387 وحدة.