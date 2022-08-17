تعرف على ترتيب الحصص السوقية بين خطوط الشحن البحري عالميا

كشف تقرير ملاحي عن إحدى المؤسسات البحثية “الفالاينر” في النقل البحري، ترتيب الخطوط الملاحية العالمية في نشاط الحاويات، من حيث الحصة السوقية المحقَّقة بالفعل منذ عام 2012 حتى 2022.

وخلال عام 2012 كانت مجموعة ميرسك أهم الخطوط الملاحية العاملة في نشاط الحاويات بحصة سوقية بلغت 16%، ليحتلَّ خط البحر المتوسط للشحن MSC المرتبة الأولى عام 2022 بحصة سوقية بلغت 17.4%.

وكان خط البحر المتوسط MSC في المرتبة الثانية بحصة سوقية 13.3% عام 2012، يينما أصبح خط الميرسك في المرتبة خلال العام الحالي 2022 بحصة سوقية بلغت 16.6%.

وفي المرتبة الثالثة كان خط CMA – CGM عام 2012 بحصة سوقية بلغت 8.4%، واحتل الخط نفسه المرتبة الثالثة عام 2022 بحصة سوقية بلغت 12.8%.

وجاء خط الكوسكو الصيني في المرتبة الرابعة بحصة سوقية بلغت عام 2012 نحو 4.1%، واحتل المرتبة نفسها في 2022 بحصة سوقية بلغت 11.2%.

وفي المرتبة الخامسة جاء الخط الألماني هاباج لويد العلمي بحصة سوقية بلغت 4.1% عام 2012، وفي عام 2022 حصة سوقية بلغت 6.8% .

وفي المرتبة السادسة عام 2012 جاء الخط التايواني APL بحصة سوقية بلغت وقتها 3.9%، ليفقد تلك المرتبة عام 2022 لحساب خط إيفر جرين التايواني بحصة سوقية بلغت 6.1%.

وكان خط إيفر جرين قد احتل المرتبة السابعة عام 2012 بحصة سوقية بلغت 3.8%، ليحتل المرتبة السابعة خلال عام 2022 خط ONE الياباني بحصة سوقية بلغت 5.8%.

وفي المرتبة الثامنة كان يحتل الخط الصيني “شينا شيبنج” عام 2012 بحصة سوقية بلغت 3.4%، ليحتل خط هيونداي الكوري تلك المرتبة عام 2022 بحصة سوقية بلغت 3.2%.

وكان خط هانجين الكوري الجنوبي يحتل المرتبة التاسعة عالميًّا عام 2012 بحصة سوقية بلغت 3%، ليحتل هذه المرتبة خط يانج مينج التايواني عام 2022 بحصة سوقية بلغت 2.7%.

وفي المرتبة العاشرة كان خط MOL الياباني عام 2012 بحصة سوقية بلغت 2.7% بحصة سوقية، وخلال عام 2022 كان خط زيم الإسرائيلي في المرتبة العاشرة بحصة سوقية بلغت 2%.

وخلال عام 2012 كان خط هامبورج سود الأوروبي في المرتبة الحادية عشرة، بحصة سوقية بلغت 2.6%، ليحتل خط WAN HAI التايواني بحصة سوقية بلغت 1.7% عام 2022.

واحتل خط OOCL الصيني المرتبة الثانية عشرة عام 2012 بحصة سوقية 2.6%، بينما احتل المرتبة الثانية عشرة عام 2022 خط PIL بحصة سوقية 1.1%.

واحتل خط NYK الياباني المرتبة الثالثة عشرة عام 2012 بحصة 2.5%، ليحتل خط KMTC الكوري المرتبة الثالثة عشرة عام 2022 بحصة سوقية بلغت 0.6%.

وفي المرتبة الرابعة عشرة جاء خط CSAV GRP تشيلي، عام 2012 بحصة سوقية بلغت 2.4%، ليحتل تلك المرتبة خط SITC بحصة 0.6% في عام 2022 .