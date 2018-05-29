تعرف على تدعيات أخطر تصعيد بين غزة وإسرائيل منذ 2014

هلع اسرائيلي بعد إطلاق 27 قذيفة هاون جنوب اسرائيلالجيش الإسرائيلي يرد بقصف جوي وأرضينتنياهو يستدعي الوزراء لمشاورات أمنيةعادل عبد الجواد استهدفت المقاومة الفلسطينية عدة مواقع للاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة؛ ومنها: صوفا؛ كرم أبو سالم؛ كسوفيم؛ العين الثالثة؛ ملكة؛ وناحال عوز؛ بعدد

هلع اسرائيلي بعد إطلاق 27 قذيفة هاون جنوب اسرائيل

الجيش الإسرائيلي يرد بقصف جوي وأرضي

نتنياهو يستدعي الوزراء لمشاورات أمنية



عادل عبد الجواد

استهدفت المقاومة الفلسطينية عدة مواقع للاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة؛ ومنها: صوفا؛ كرم أبو سالم؛ كسوفيم؛ العين الثالثة؛ ملكة؛ وناحال عوز؛ بعدد من قذائف الهاون في وقت واحد، والاحتلال يعترف بسقوطها؛ويصفها بأنها الأكبر منذ انتهاء حرب 2014..

أفادت ووسائل إعلام اسرائيلية أن 27 قذيفة هاون أطلقت صباح اليوم من غزة تجاه البلدات الواقعة جنوب إسرائيل.

ولم تسفر القذائف عن إصابات، وقد أصدر ضابط قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلي توجيهات بمتابعة الروتين اليومي للاسرائيليين هناك، إلا أنه بعد وقت قصير من ذلك سمعت صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي إشكول مرة ثانية بعدما رد سلاح الجو الإسرائيلي وقصف أهدافا في غزة.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الجهاد الإسلامي قد أطلق القذائف ردا على قتل ثلاثة من عناصره في القصف الإسرائيلي قبل عدة أيام.

وسارع مسؤلون إسرائيليون، بالرد علي القذائف مثل وزير الإعلام “أيوب قرا” الذي اعلن أن حماس هي المسؤولة عن توجيه القذائف إلي اسرائيل، وفي غضون ذلك، استدعى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الوزراء لمشاورات أمنية. حسبما أفاد موقع “هامكور” الإسرائيلي

وهدد النائب الإسرائيلي، حاييم يلين، قادة حماس والجهاد قائلا للإذاعة الإسرائيلية: “حرب غزة عام 2014 انتهت حين علم قادة حماس أننا قصفنا بيوت عائلاتهم، لديهم نقاط ضعف نعرفها جيدا. لن نسمح أن يعرقلوا طبيعة حياتنا أو أن يمسوا بقوة صمودنا هنا”.

موشيه فايجلين ، رئيس “حزب الهوية” قال: حزين وأخشي أن ننتظر كارثة في الجنوب جراء إطلاق قذائف الهاون على المناطق المحيطة بغزة هذا الصباح.

وطالب سياسيون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، في أعقاب إطلاق القذائف من غزة نحو إسرائيل، في أخطر تصعيد شهدته إسرائيل منذ عام 2014 علي حد وصفهم ، برد مؤلم ضد قادة حماس والجهاد الإسلامي في غزة. ووجه وزراء تهديدات مباشرة لقادة حماس بضرهم في أماكن موجعة.

ونقلت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية عن وزير الداخلية الإسرائيلي “أرييه أدررعي” توجيه تهديدا مباشرا لقادة حماس والجهاد بعد إطلاق 27 قذيفة من غزة نحو إسرائيل قائلا: “سنرد المرة ليس فقط بقذائف مدفعية، إنما سنضرب في أماكن موجعة للغاية”