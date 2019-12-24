تعرف على تداعيات نوة «الفيضة الصغرى» بالإسكندرية

تشهد الإسكندرية، الآن، هطول أمطار غزيرة وموجة صقيع على أغلب مناطقها، وذلك عقب تعرضها طوال ساعات النهار لرياح شديدة مُحملة بالأتربة، بالتزامن مع نوة “الفيضة الصغرى”، والتي يصل أقصاها، غدًا الأربعاء، والمُقرر استمرارها حتى يوم السبت المقبل، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية والبيان التي أصدرته، والتي أكدت من خلاله ارتفاع منسوب البحر إلى 6 أمتار.

واستعدّت محافظة الإسكندرية للنوة من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى من خلال اتخاذ إجراءت الحيطة والحذر؛ أبرزها تعطيل الدراسة، غدًا الأربعاء، بجميع مدارس الإسكندرية؛ لعدم استقرار الأحوال الجوية؛ وذلك حرصًا على سلامة الطلاب، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

كما قرَّر الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، تعطيل الدراسة بجميع كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية، غدًا وبعد غدٍ “الأربعاء والخميس 25، 26 ديسمبر 2019″؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، مؤكدًا أنه ستتم إعادة جدولة مواعيد الامتحانات للطلاب المُقرر عقد امتحانات لهم خلال هذين اليومين.

كان قد رفع محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ لمواجهة عدم استقرار الأحوال الجوية من خلال إهابة المواطنين بتوخّي الحذر واتباع تعليمات الحفاظ على سلامتهم، حيث تمّ رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة الطقس، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، حتى غد الأربعاء، وذلك وفقًا للبيان العاجل رقم 26 لسنة 2019 الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وبناء على خرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والرى، وتحذير شركة الصرف الصحى بالمحافظة تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

فيما وزّعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية بيانًا على غرف العمليات المنوطة بالتعامل مع تداعيات هطول الأمطار وجميع المسئولين بالأجهزة التنفيذية بالمحافظة؛ لتوخّي الحذر واتخاذ كل الاحتياطيات والتدابير اللازمة لاستقبال النوة التي بدأت اليوم الثلاثاء.

في هذا الصدد شدد المحافظ على جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد لحظيًّا على مدار الساعة المتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل شوارع الإسكندرية، منوهًا بأن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كل شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

تعليمات أصدرتها محافظة الإسكندرية لاتباعها حفاظًا على سلامتهم أثناء النوة

• عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

• عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبًا لخطر الصعق.

• عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

• تقليل التحرك بالسيارات اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية غد الأربعاء للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

• عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

تعرف على نوة الفيضة الصغرى التي تشهدها الإسكندرية بتلك الآونة

نوة الفيضة الصغرى تهب على الإسكندرية فى النصف الأخير من شهر ديسمبر، وتستمر لمدة 5 أيام وتهب خلالها رياح شمالية غربية، تصحبها الأمطار، وتحدث بسبب وقوع عدد من المنخفضات الجوية، وقد سميت بهذا الاسم؛ لأن البحر يفيض خلالها، ويزداد ارتفاع الأمواج، مما يَحول دون ممارسة مهنة الصيد خلالها لخطورة الأمواج على استقرار مراكب الصيد.

كما تصل سرعة الرياح خلالها لـ60 كيلومترًا في الساعة، ويصاحبها سقوط أمطار غزيرة، وتبدأ يوم 11 كيهك بالتقويم القبطي، وتُغلق الموانئ وقت النوة، وتتوقف حركة الملاحة لخطورة الأمواج.

وفقًا للأرصاد تعرف على طقس الثلاثاء

وفقاً لخبراء هيئة الأرصاد الجوية، فالطقس، اليوم، مائل للبرودة على شمال البلاد معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، تمتد لشمال الصعيد، وتكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية.