تعرف على تاريخ مولد النبي 2022

يبحث العديد من المواطنين عن تاريح وموعد المولد النبي 2022، وهو التاريخ الذي فيه ولد النبي محمد صل الله عليه وسلم، في 12 من ربيع الأول في عام الفيل 571 ميلادي، وحددت دار الإفتاء المصرية أن تاريخ مولد النبي 2022 يوافق يوم السبت 8 من شهر أكتوبر القادم، والموافق 12 من شهر ربيع الأول 1444 هجري.

ويتم إعتبار تاريخ مولد النبي 2022، إجازة رسمية في مصر، وتكون مدفوعة الأجر بالنسبة للعاملين في القطاعين العام والخاص، كما أن العديد من المواطنين في بيان مجلس الوزراء في تحديد موعد إجازة المولد النبوي.

كما أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الوسائل التي يتم الإحتفال بها في تاريخ مولد النبي 2022، لها أحكام، ومن بينها مشروعية المظاهر الدينية للإحتفال التي يقوم بها المسلمين.

ومنها قراءة القرآن الكريم، وتلاوة السيرة النبوية الشريفة، وإحياء مجالس الذكر التي يتم فيها إنشاد الأناشيد الدينية في المساجد والساحات الكبري، والتي تشتهر بها المحافظات خاصة الوجه القبلي.