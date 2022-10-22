تعرف على تأمين أخطار المقاولين

يعد التأمين الهندسي نوعًا من تأمين الممتلكات، ويقوم بالأساس على تأمين المشروعات والمعدات والماكينات، ويغطي جميع الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها الأصول المؤمنة على اختلافها وطبيعة العمل بها. فالتأمينات الهندسية من الأنواع التي ظهرت حديثُا، إثر التقدم في مجالات الصناعة والبناء والتشييد، لخلق الحماية اللازمة للأموال الكبيرة المستثمرة في هذه المجالات وتوفير حائط صد شامل ضد أية خسارة أو ضرر يتعلق بأعمال الإنشاءات والتركيبات، فضلًا عن تغطية المسئولية المدنية تجاه الطرف الثالث، سواء كانت أضرار ممتلكات أو إصابات جسمانية.

هل تعرف تأمين أخطار المقاولين؟ “المال” تعرفك.

من جملة فروع “الهندسي”؛ تأمين أخطار المقاولين، حيث تغطي تلك الوثيقة جميع الأخطار المادية العرضية التي تتعرض لها الأعمال الدائمة أو المؤقتة للمشروعات الإنشائية منذ وقت تسليم المواد في موقع العمل وخلال فترة التشييد وحتى إتمام عملية الصيانة، مثل الأبراج السكنية أو الإدارية والفنادق والمدارس والمصانع والمستشفيات والمطارات والطرق والكباري وخطوط المياه والصرف الصحي.

وتوفر وثيقة أخطار المقاولين تأمينًا ضد الحريق والصواعق والانفجار والسرقة والسطو المسلح والإهمال ونقص الخبرة، كما أنها تضمن تغطية لسقوط الطائرات أو أشياء منها على المشاريع الهندسية.

فضلًا على أن تلك الوثيقة تغطي المشاريع الهندسية ضد جميع الأخطار الطبيعية، مثل الزلازل والعواصف والفيضانات والسيول وهبوط وانزلاق التربة.

وتعمل تلك الوثيقة على تغطية المسئولية المدنية عن الأضرار الجسمانية والمادية التي تحدث للغير بسبب تنفيذ المشروعات الهندسية التي يقوم عليها المقاولون، كما أنها تؤمن الحوادث العرضية التي تحدث فجأة دون توقع، وغير المذكورة صراحة بالاستثناءات الواردة بالوثيقة.

ويهدف نوع “أخطار المقاولين” من التأمين الهندسي كذلك لتغطية المعدات والماكينات التي يستخدمها المقاولون في تنفيذ جميع المشروعات، مثل الأوناش واللوادر والحفارات والخلاطات.