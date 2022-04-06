تعرف على تأثير التكنولوجيا الحديثة فى الاكتتاب لدى شركات التأمين

تعتمد إدارة وثيقة التأمين والاكتتاب على تحليل البيانات التاريخية للعميل ، ومع ذلك، بمساعدة الأجهزة القابلة للارتداء، ستتطور هذه المرحلة نتيجة تحليل البيانات لحظياً، وأكد الاتحاد المصرى للتأمين أنه سوف تكون هناك طرق تسعير جديدة وتحليل تنبؤي للمتغيرات الرئيسية لتحديد المخاطر، ومن المحتمل أيضاً أن يؤدي التواصل مع العملاء إلى تطوير الخدمة، وبالتالي إلى مزيد من التفاعل بين شركة التأمين والمؤمن عليهم لتحديد الأنماط الصحية للمؤمن عليهم.

شركات التأمين تستخدم الأجهزة الحديثة فى الاكتتاب

وأوضح الاتحاد أنه من المعتاد أنه كان يُطلب من العملاء عند الاكتتاب الخضوع لفحوصات طبية ويتم تسجيل حالتهم الصحية بافتراض أن بيانات العميل الصحية ستظل كما هي طوال مدة الوثيقة، ولكن الواقع أن تلك البيانات ستتغير ، ويساعد استخدام الأجهزة القابلة للارتداء شركات التأمين في تحديد أقساط أكثر واقعية للعملاء.

ويمكن تحديد الأقساط للمرحلة الأولى بناءً على الحالة الصحية للعميل وقت إصدار الوثيقة ، سيتغير الوضع من الافتراض وتوقع سعر التأمين وتقييم العوامل المتعلقة بالمخاطر الصحية المحددة للعملاء إلى التسعير القائم على الأدلة الفعلية.

ومع إدخال البيانات ، تتلقى شركات التأمين المزيد من الأدلة حول الأنشطة الصحية للعملاء ويمكن تحليل هذه الأنشطة بشكل دوري و حساب الأقساط بناءً على البيانات المتاحة في مرحلة الأقساط القادمة وسيكون للتسعير ميزات مشابهة لتأمين السيارات المعتمد علي تقنيات المعلومات بناءً على النماذج الاكتوارية للمرحلة الأولى ومن ثم يمكن تقليل الأقساط أو زيادتها اعتباراً من المرحلة الثانية بناء على أداء العميل.

وفي هذه المرحلة يحدث التواصل بين شركة التأمين والعملاء أثناء دفع الأقساط أو أثناء مرحلة تسوية المطالبات، إذ يتم تقديم الطلب من قبل العميل ثم تقوم شركات التأمين باستكمال الخطوات أي تقوم الشركة بتقديم خدماتها للعميل فقط بناءً على طلب محدد من المؤمن له أو حامل الوثيقة أو نتيجة لشروط وبنود الوثيقة.

تأثير توافر البيانات فى نشاط التأمين

أما في عصر الأجهزة القابلة للارتداء فستصبح المبادرة من قبل شركة التأمين وليس العميل كما كان الوضع من قبل، حيث إن البيانات التي تم الحصول عليها وتحليلها من الأجهزة القابلة للارتداء ستجعل شركة التأمين متقدمة بخطوة وقادرة على تتبع نمط حياة الشخص المؤمن عليه والتصرف وفقاً لذلك.

ومن سبل المساعدة التي يمكن أن تقدمها الأجهزة القابلة للارتداء لشركات التأمين في خدمة العملاء تقديم إعفاءات إضافية عند الحاجة (على سبيل المثال تأمين السفر للرعاية الصحية عندما يكون العميل بالخارج)، توجيه تحذيرات للمؤمن عليه عندما يقوم الجهاز بإبلاغ شركة التأمين بتدهور الحالة الصحية للمؤمن عليه ، توفير أجهزة مخصصة لكبار السن الذين يحتاجون إلى مراقبة خاصة ويمكنهم استخدام بيانات المستشعر للمساعدة في رعاية ما بعد الجراحة أو حالات أثناء إعادة التأهيل.

وقد أجرت شركة هانوفر ري تجربة في جنوب إفريقيا باستخدام تقنية VeoSens ، ووجد أن ما يقرب من 90 ٪ من العملاء الذين يتمتعون بمستوى عال من صحة القلب (من 76-100) على قرار الاكتتاب (قياسي Standard )، بينما حصل أكثر من 75% من فئة العملاء الذين يعانون من سوء صحة القلب (و الذين تتراوح درجتهم بين 0-25) على قرار اكتتاب بالتحميل أو التأجيل أو الرفض).

مما سبق يتضح إمكانية استخدام الأجهزة القابلة للارتداء كجزء من رحلة الاكتتاب ، فيمكن استخدام المقاييس المستمدة من الأجهزة القابلة للارتداء مثل درجة صحة القلب لتقليل كمية الأدلة الطبية التي يجب جمعها، بالإضافة إلى أنه يمكن للرؤى المستمدة من الأجهزة القابلة للارتداء أيضاً تسريع عملية تقديم طلبات العملاء من خلال جعل عملية الاكتتاب إلكترونية.

ومع التركيز على مستوى صحة القلب تكشف النتائج عن وجود علاقة قوية بين هذا الإجراء المستند إلى الأجهزة القابلة للارتداء ونتائج الاكتتاب الخاصة بأمراض القلب والأوعية الدموية المستندة إلى رحلة التأمين التقليدية.