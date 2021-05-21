تعرف على تأثير التضخم وسعر الفائدة على شركات التأمين فى نشاط متناهى الصغر

إذا كان التضخم متقلباً للغاية، فمن الأصعب التوصل إلى افتراضات معقولة، لذلك من الأفضل استخدام متوسط مع الأخذ في الاعتبار استعداد الدولة للإدارة المالية .

يعتبر تقدير معدلات التضخم أمر مهم لحساب المصروفات المتوقعة فى نشاط التأمين متناهى الصغر وتعتمد معدلات التضخم على عوامل مثل الاستقرار السياسي والتوقعات الاقتصادية، على الصعيدين المحلي والعالمي، وعادة ما تكون توقعات التضخم في أي بلد متاحة من البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية والجهة التنظيمية للقطاع المصرفي في الدولة، ولكن من المتوقع أن تكون هذه التوقعات لمدة عام أو نحو ذلك فقط.

التضخم يؤثر على مصروفات شركات التأمين

وأكد الاتحاد المصرى للتأممين فى نشرته الإلكترونية أنه إذا كان التضخم متقلباً للغاية، فمن الأصعب التوصل إلى افتراضات معقولة، لذلك من الأفضل استخدام ​​متوسط ​​ مع الأخذ في الاعتبار استعداد الدولة للإدارة المالية وآفاقها الاقتصادية.

بالنسبة لشركة التأمين، فإن ارتفاع معدل التضخم له تأثير سلبي وإيجابي على الأرباح، فالمصروفات تزداد بسرعة على مر السنين في بيئة تضخم عالية، ولكن التأثير السلبي لهذا يمكن تعويضه من خلال الآثار الإيجابية لارتفاع أسعار الفائدة والنمو في حجم التأمين.

وبالنسبة للعميل، يؤثر ارتفاع معدل التضخم على المدخرات، خاصة إذا كانت الأسعار قد أُغلقت بسعر فائدة منخفض؛ وفي مثل هذه الحالات يمكن توقع زيادة معدلات الانسحاب مع البحث عن خيارات استثمارية أفضل.

وبصرف النظر عن تفضيل السوق المعتاد للمنتجات الادخارية قصيرة المدي، فإن ارتفاع معدل التضخم المرتفع هو سبب آخر لتقديم خطط قصيرة الأجل لتراكم رأس المال والادخار، ما لم تكن الفائدة الدائنة متغيرة وتعتمد على أداء الاستثمار الفعلي.

سعر الفائدة يؤثر على تسعير التأمين

تعتبر افتراضات سعر الفائدة هي المتغيرات الرئيسية لتسعير منتجات التأمين طويلة الأجل، خاصة إذا كان هناك عنصر ادخاري أو تراكم لرأس المال، كما في حالة منتج تأمين الحياة المختلط. في المقابل، فإن سعر الفائدة المستخدم لتسعير منتج تأمين الائتمان مع قسط أسبوعي يتم دفعه جنباً إلى جنب مع سداد القرض للمقترض له تأثير أقل على السعر، حيث أن القسط يكتسب بمجرد تحصيله.

وإن حساب الاحتياطيات في نهاية كل فترة مالية (شهرية، ربع سنوية، أو سنوية) عند إعداد التوقعات المالية، ويتم تطبيق أسعار الفائدة عليها وعلى العوائد الاستثمارية التي يتم توليدها، وستؤثر افتراضات نقطة التعادل على الإطار الزمني المتصور لأقساط التأمين لتغطية جميع المصروفات، ويجب اعتماد نهج متوسط ​​/ طويل الأجل للاستدامة المالية لأنشطة التأمين متناهي الصغر، اعتماداً على نوع المنتج. فعلى سبيل المثال: يمكن أن تكون منتجات تأمين الحياة مربحة في السنة الأولى من البرنامج، في حين أن التأمين الصحي قد يتطلب فترة أطول لتحقيق الأرباح.