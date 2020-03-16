تعرف على تأثر مدينة العبور من تعكير نهر النيل

شهدت مدن عدة على مستوى الجمهورية لقطع المياه، بسبب تعكر نهر النيل ، غير أن مدينة العبور لن تتأثر بهذا الأمر.

وأوضح أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العبور؛ فى تصريح خاص لـ”المال”، أن مدينة العبور لن ينقطع عنها المياه مثلما ما حدث مع مدينة القاهرة الجديدة.

وأعلن أن مياه نهر النيل تغذي المخازن الرئيسية لمدينة القاهرة الجديدة، موضحا أن مدينة العبور تخزن المياه من ترعة الإسماعلية.

وأكد أن جهاز مدينة العبور يعمل كل ساعة لتحليل المياه وقياسة معايير التعكر.

وفي وقت سابق، أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، انقطاع المياه ببعض مناطق المدينة بسبب زيادة نسبة عكارة مياه نهر النيل، الأمر الذي يترتب عليه انقطاع المياه من الساعة 6 مساء الأحد، وذلك لحين انخفاض العكارة للنسبة المسموح بها.

وللسبب ذاته، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن محافظة الجيزة لمدة 6 ساعات. انقطاع المياه ببعض مناطق القاهرة الجديدة لزيادة نسبة عكارة مياه النيل