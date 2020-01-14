تعرف على بنود النشرة السنوية للإحصاءات الثقافية الصادرة عن «المركزي للإحصاء» اليوم

قال الجهاز المركزي للإحصاء ، ان عـــدد النسخ المـوزعة للصحف داخليـاً وخارجيـاً بلغ 547 مليـون نسخة عـــام 2018 مقابل 510 مليــون نسخة عــــام 2017 بزيادة بلغت نسبتها7.3%.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، النشرة السنوية للإحصاءات الثقافية.

الصحف والدوريات والإذاعة المسموعة والمرئية

وقال الجهاز المركزي للإحصاء إن عــدد الصـحف التي صــدرت في عام 2018 بلغ 70 صحيــفة، مقابل 76 صحيفة عام 2017، بانخفاض بلغت نسبته 7.9%؛ وذلك بسبب توقف بعض الصحف.

وبلغ عدد الصحف الحزبية 3 صحف عام 2018، وهو نفس العدد العام السابق.

كما بلغ عدد النسخ المـوزعة للصحف داخليًّا وخارجيًّا 547 مليـون نسخة عام 2018، مقابل 510 ملايين نسخة عام 2017، بزيادة بلغت نسبتها 7.3%.

وبلغ عــدد ســاعات الإرسال للقنوات المرئيــــة 170298 ســـاعة عـــام 2018 مقابل 169347 ســـاعة عـــام 2017، بزيادة بلغت نسبتها 0.6%.

كما بلغ عدد ساعات الإرسال بالشبكات المسموعة 186893 ساعـــة عـــام 2018 مقابــل 186906 ساعات عــــام 2017، بانخفاض بلغت نسبته 0.01%.

وذلك طبقًا للتقرير الوارد من الهيئة الوطنية للإعلام.

الكتب والمكتبات

ووفق جهاز الإحصاء، بلغ عـــدد الكـتب والكتيبـــات المـــؤلفـــــة والمترجمـة التى تم طبعها 2339 عام 2018 مقابــــل 2318 عــــام 2017، بـــزيادة بـلغت نسبتها 0.9%.

وبلغ عـدد دور الكتب والمكتبات العامـة والمتخصصة ومكتبات الجامعـات والمعاهد 1456 مكتبة عام 2018 مقابــل 1440 مكتبة عـــــام 2017 بــزيادة بلغت نسبتها 1.1%.

كما بلغ عـدد القـاعـات بـدور عرض الأفـلام السينمائية نحو 327 قـاعـة عام 2018 مـقابــل 319 قـاعـة عـام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 2.50%.

وبـــلـغ عــدد المـسـارح 40 مـسـرحـًا عــــــام 2018 وهو نفس العدد للعام السابق.

الفرق المسرحية

وبـلـغ عــدد الــفــرق المــسـرحـيـة الـوطــنـيـة 72 فـرقــة عــام 2018 مــقـابـل 74 فـرقـة عـام 2017 بانخفاض بلغت نسبته 2.7%؛ وذلك لتوقف بعض الفرق.

كما بلـغ عـــدد قــصــور وبــــيوت الـثــقــافــة 347 قصرًا وبيت ثقافــة عـــــام 2018 مقابــل 336 قصرًا وبيت ثقافــة عــــام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 3.3%.

وبلغ عــدد الجمعيـات الثقـافية 246 جمعية عام 2018 مقابـل 232 جمعية عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 60%.

المؤتمرات

بلغ عـــدد المـــؤتــــمـرات الــتــي عــــقــدتـــهـا أو اشتركت فــــيـهــا مــصـر (داخـــليــًّا/ خارجيًّا) 344 مـؤتــمــرًا عـــــام 2018 مـقابــــل 278 مـؤتــمــرًا عـــــام 2017 بزيادة بلغت نسبتها23.7%.

كما بلغ عــدد المــشـاركــين في هذه المــؤتــمــرات 434 مشـاركًا عـــام 2018 مقابــــل 376 مشاركًا عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 15.4%.

وبلغ عــدد الجمعيـات الثقـافية 246 جمعية عام 2018 مقابـل 232 جمعية عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 6%.

كما بلغ عـــدد المتاحــف والحدائــق 151 متحف وحديقـة عام 2018 مقابـل 150 متحفًا وحديقة عــام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 0.7%.

وبلغ عـدد المناطـق الأثـرية 159 منطقة أثرية عام 2018 مقابل 139 منطقة أثـرية عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 14.40%.

ويضيف جهاز الإحصاء أنه بلغ عدد المحميات الطبيعية 31 محمية طبيعية عام 2018، منها 8 فقط زاولت النشاط.

كط بلغ عدد المعارض الزراعية والصناعية التي أقامتها مصر بالــــداخل وشــاركت فيها بالخارج 85 معرضًا عام 2018.