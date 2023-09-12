تعرف على برنامج تمويل وتقسيط السيارات التجارية من المصرف المتحد

أعلن بنك المصرف المتحد عن برنامج لتمويل وتقسيط السيارات التجارية بالتعاون مع عدد من شركات السيارات بنظام الدفعة المقدمة 30%.

وحدد البنك أسعار الفائدة على برنامج تمويل وتقسيط السيارات التجارية بنسب تتراوح بين 12.5% إلى 13.5%، مع مدة سداد تصل إلى 7 سنوات.

وبحسب المنشور الصادر عن «المصرف المتحد»، تمثل قيمة المبالغ المالية المدفوعة مسبقًا نسبة 30% من قيمة ثمن المركبة، بالإضافة إلى دفع مصروفات إدارية 2%.

كما يتضمن البرنامج التمويلي وثيقة تأمين سنوية على السيارة، بجانب تأمين على الحياة مجانًا.

ويوضح المنشور التالي، تفاصيل البرنامج التمويلي للسيارات التجارية المعلن من قبل بنك المصرف المتحد: