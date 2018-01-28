تعرف على برنامج الأهلي لمواجهة منتخب أندية المحترفين السعودي

على المصرى:قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه تقرر سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، المتجهة إلى السعودية بطائرة خاصة؛ وذلك استعدادا لمواجهة منتخب أندية المحترفين السعودي والمحدد لها 2 فبراير المقبل.وأوضح عبد الحفيظ، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدرى، قرر

على المصرى:

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه تقرر سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، المتجهة إلى السعودية بطائرة خاصة؛ وذلك استعدادا لمواجهة منتخب أندية المحترفين السعودي والمحدد لها 2 فبراير المقبل.

وأوضح عبد الحفيظ، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدرى، قرر العودة بعد انتهاء المباراة من السعودية إلى مطار برج العرب مباشرة؛ نظرا لارتباط الفريق بأداء مباراة الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الحادية والعشرين والمحدد له الثلاثاء المقبل، بينما سيعود الأهلي من السعودية لمطار برج العرب مباشرة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم 4 فبراير في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز.