تعرف على برامج راديو انرجي في رمضان

إيمان حشيش أعلنت إذاعة راديو انرجي عن القائمة الكاملة والنهائية لخريطتها البرامجية لشهر رمضان المقبل، والتى تضم باقة من المسلسلات الدرامية والبرامج الحصرية، ما بين الدرامية والكوميدية والاجتماعية تحت شعار "رمضان محتاج انرجي" وهم كالتالى: الدراما مسلسل "بريد جمعة" للفنان ماجد الكدواني والفنانه هبه

إيمان حشيش

أعلنت إذاعة راديو انرجي عن القائمة الكاملة والنهائية لخريطتها البرامجية لشهر رمضان المقبل، والتى تضم باقة من المسلسلات الدرامية والبرامج الحصرية، ما بين الدرامية والكوميدية والاجتماعية تحت شعار “رمضان محتاج انرجي” وهم كالتالى:

الدراما

مسلسل “بريد جمعة” للفنان ماجد الكدواني والفنانه هبه مجدي وتدور قصته في اطار كوميدي اجتماعي رومانسي حيث يقوم الفنان ماجد الكدواني بتجسيد شخصية جمعة شاب مجتهد ومثقف ولكن يفشل في تحقيق حلمه في العمل كمعيد ثم يفاجئ بعد ذلك بخسارة شقته والمحل الذي يعيش علي ايجاره لان العماره التي يسكن بها ايلة للسقوط فيضطر الي الذهاب الي صديقه حسين الذي يعمل صحفي في احد الجرائد ويقوم بالرد علي خطابات القراء التي يرسلون فيها مشاكلهم ثم يسافر حسين فجاة ويطلب من جمعة الرد علي الخطابات بدلا منه ومن هنا يبدا جمعة في قراة مشكلات النسا وحقلها.

مسلسل كابتن فرشيحة بطولة الفناة زينه وهايدي موسي والمطربة شذي وعاشة الكيلاني وتدور حلقاته في اطار كوميدي حول فتاة تجيد كرة القدم وتتنكر في زي رجل حتي تستطيع الاشتراك في المسابقات المحلية والدولية.

مسلسل توم وشيري بطولة عمرو يوسف وكندة علوش وتدور أحداثه حول تامر أو توم يوسف الشاب الوسيم الذي تطارده الفتيات لوسامته ومظهره الجذاب, وشيريهان التي لاتبدي اي اهتمام بمظهره الجذاب فيحاول التقرب منها بكل الطرق البرامج”.

برنامج “مغلق الصيام” ويقدمه أيمن وتار وتدور فكرة البرنامج حول العادات الرمضانية مثل العزومات والمسلسلات والحلويات والامتحانات.. إلخ.

برنامج “أدعية دينية” يقدمه مصطفى عاطف بعد أذان العصر والمغرب ويغني من خلاله أغنية فيها فزورة تعبر عن شخصيية من الشخصيات الإسلامية.

برنامج “أخوات حسين” ويقدمه وائل وخالد منصو ر ويتناول من خلاله قصص وحكايات الأخوات بشكل كوميدي.

برنامج “صوم بانرجي” يقدمه باسم كميل ومرينا الهلباوي ويسعي الي بث حاله من الطاقة الايجابية يوميا في الصباح لدي الصائمين.

برنامج “رمضان فرصة” ويقدمه احمد ابو الوفا الذي من خلاله سيقدم نصائح عن كيفية استغلال فرصة رمضان اليومية.

برنامج “مش رمضان” ويقدمه رضوي العطار عن الامور الغيررمضانية التي تحدث في رمضان.

برنامج “عالمسرح” ويقدمه كل من ميرنا وسارة وفرح ورضوي ويستضيفوا من خلال كل يوم نجم جديد يتعرض لاسئلة شخصية من كل مذيعة منهم.

برنامج حوار في الولا حاجة ويقدمه صبري ذكي عن الامور والعادات المصرية التي ليس لها اي تفسير مثل شهقة الملوخية.. إلخ.

برنامج” كاس” وهو مسابقة لمسلسلات انجرجي في رمضان ويقدمه محمد طارق.