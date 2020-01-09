تعرف على برامج تقسيط الهواتف من شركات المحمول مع البنوك

أجرت بوابة المال مسحا شاملا على برامج تقسيط أجهزة الهواتف الذكية والتابلت المقدمة من شركات المحمول الأربعة العاملة بالسوق المصرية ( فودافون وأورنج واتصالات ) لعملائها بالتعاون مع البنوك المحلية ، علما بأن الخدمة ما زالت غير متاحة بالنسبة للشبكة الرابعة للمحمول we المملوكة للشركة المصرية للاتصالات.

وطبقا لمؤشرات وزارة الاتصالات، ارتفع عدد عملاء المحمول خلال الـ 9 شهور الأولي من 2019 من93.4 مليون فى يناير الماضى إلى 94.9 مليون خلال سبتمبر الماضى بزيادة 1.5 مليون عميل دفعة واحدة ، وحققت سوق المحمول أعلى زيادة فى سبتمبر بعد نحو 8 شهور من الأداء المتذبذب صعودا وهبوطا .

1 – اتصالات مصر

تقدم شركة اتصالات مصر خدمة تقسيط أجهزة الهواتف الذكية والحاسبات اللوحية ( التابلت ) لعلائها أو غير عملائها الحاملين للبطاقات الائتمانية من البنك التجاري الدولي CIB لمدة 12 شهرا بدون مقدم أو فائدة، علما بأن الحد الأدني لسعر كل جهاز هو 500 جنيه أو أكثر.

وتتوافر خدمة التقسيط من اتصالات مصر فى جميع فروع الشركة ( الستورز ) على مستوي الجمهورية، يجب على الراغب فى خدمة التقسيط إحضار بطاقة ائتمان CIB لإتمام عملية الشراء على أن تكون صالحة للاستخدام وبها رصيد كاف.

2 – فودافون مصر

تتيح شركة فودافون مصر لعملائها خدمة تقسيط الهواتف الذكية وإكسسواراتها على 12 شهرا من موديلات سامسونج الكورية وأوبو وشاومي الصينتين مع طرح خصومات سعرية كبيرة على الأجهزة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي مثل هاتف أوبو F11 PRO بسعر يصل إلى 4990 جنيها بدلا من 5690 جنيها وسامسونج A70 بسعر 5499 جنيها بدلا من 6499 جنيها.

وتقدم الخدمة أيضا من البنك التجاري الدولي CIB .

3 – أورنج مصر

تقدم شركة أورنج مصر خدمة تقسيط الهواتف الذكية أونلاين عبر موقعها الإلكتروني حتي 36 شهرا لجميع عملائها الحاملين للبطاقات الائتمانية من بنوك الأهلي المصري ومصر والإمارات دبي الوطني وعوده.

وتقوم الشركة بتوصيل المنتج بالمجان إلى منزل العميل ، علما بأنه لا يمكن إلغاء عملية حركة التقسيط بعد إجرائها إلا فى حالة رد السلعة خلال فترة الاسترجاع فقط على أن يتم الرجوع مباشرة للبنك.

كما أن نسبة الفائدة متغيرة حسب البنك التابع له العميل ، ويتم السماح بالتقسيط طبقا للحد الأقصي لبطاقة ائتمان العميل .