تعرف على باقات شركات المحمول للحجاج المصريين

مع اقتراب موسم الحج، وتوافد الحجاج على بيت الله الحرام، تظل الحاجة إلى خدمات الاتصالات قائمة، للاطمئنان على ذويهم داخل البلاد .

“المال” رصدت التفاصيل الكاملة لعروض باقات التجوال المقدمة من شركات المحمول للحجاج المصريين.

المصرية للاتصالات وي

طرحت الشركة المصرية للاتصالات we باقة بمناسبة موسم الحج تتضمن 10 جيجابايتس إنترنت و 200 دقيقة استقبال و 10 دقائق مكالمات لمصر و 20 رسالة بـ 200 جنيه فقط ، ويمكن للعميل الحصول عليها من خلال الاتصال بكود #2023* أو القنوات الرقمية المختلفة أو رقم خدمة العملاء 111 .

هذا العرض متاح من يوم 17 يونيو وحتى 7 يوليو داخل المملكة العربية السعودية لعملاء الدفع المسبق والفاتورة فقط، كما أنه غير متاح لعملاء الشركات، ويمكن تجديد الباقة أكثر من خلال فترة العرض مع إمكانية تجديد الباقة أكثر من مرة، ويمكن الاشتراك فى الباقة قبل السفر أو عند الوصول .

بعد انتهاء باقة الإنترنت الخاصة بالعرض، يتم حساب سعر الميجابايت بـ 10 جنيه/ ميجا، ومتاح العرض لدقائق الاستقبال والاتصال بمصر على جميع الشبكات وليس على شبكة وي فقط ، علي أن تتم المحاسبة طبقا للأسعار المعلنة داخل السعودية بعد انتهاء فترة العرض أو بعد انتهاء الباقة أو بعد انتهاء صلاحية الباقة.

أورنج مصر

طرحت شركة أورنج مصر باقة تجوال مكالمات فى السعودية تتضمن 60 دقيقة إرسال بـ 60 جنيه ، إلي جانب عرض آخر 10 أضعاف باقة الأنترنت للتجوال حتى 30 جيجا ب300 جنيه ، ويتم الاشتراك عن طريق My Orange او كلم #6030#.

فودافون مصر ( كارت وخط )