تعرف على انفجارات الكنائس المصرية منذ 2011 حتى الآن

هاجم مسلحون أمس الجمعة، أقباطا بينهم عدد من الأطفال كانوا متجهين إلى دير فى محافظة المنيا بصعيد مصر بعد 47 يوما فقط من هجومين انتحاريين استهدفا كنيستين فى طنطا والإسكندرية بشمال مصر.

وقالت وزارة الصحة إن 28 شخصا قتلوا وأصيب 24 آخرون فى الهجوم الذى وقع أمس الجمعة والذى قال شهود ووزارة الداخلية إن ملثمين فى ثلاث سيارات دفع رباعى نفذوه.

ويوضح الهجوم تسارع وتيرة الهجمات على المسيحيين الذين يمثلون 10% من سكان مصر البالغ عددهم 92 مليون نسمة مما يجعلهم أكبر طائفة مسيحية تقريبا فى الشرق الأوسط.

وفيما يلى تسلسل زمنى لهجمات كبيرة على مسيحيين:

-فى الساعة الأولى من عام 2011 وقع انفجار أمام كنيسة القديسين فى مدينة الإسكندرية الساحلية أثناء خروج المصلين المحتفلين بالعام الميلادى الجديد من المبنى.

وأوقع الهجوم 23 قتيلا على الأقل وعشرات المصابين وأثار احتجاجات مسيحيين رأوا فيه تقصيرا أمنيا.

وبعد 24 يوما من الهجوم اندلعت الانتفاضة التى استمرت 18 يوما وأسقطت الرئيس حسنى مبارك بعد 30 عاما فى الحكم، ولم تتوصل السلطات إلى الجناة حتى الآن.

-بعد فض اعتصام لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين فى 14 أغسطس 2013 هاجمت مجموعات من الأشخاص ما لا يقل عن 42 كنيسة وأحرقت أو أتلفت 37 من المؤسسات الدينية المسيحية فى محافظات: المنيا، وأسيوط، والفيوم، والجيزة، والسويس، وسوهاج، وبنى سويف، وشمال سيناء.

– فى فبراير 2015 بث تنظيم الدولة الإسلامية تسجيلا مصورا لإعدام 21 مسيحيا مصريا ذبحا فى ليبيا التى كانوا يعملون فيها، وردت مصر بهجوم جوى على موالين للتنظيم فى الدولة المجاورة.

وكان الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى قد قال فى كلمة تليفزيونية إن بلاده تحتفظ بحق الرد “وبالأسلوب وبالتوقيت المناسب للقصاص” لهم.

-يوم الأحد 11 ديسمبر 2016 فجر انتحارى نفسه فى الكنيسة البطرسية الملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس فى القاهرة موقعا 29 قتيلا وعشرات المصابين، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.

– فى فبراير الماضى نشر تنظيم الدولة الإسلامية فيديو لمنفذ تفجير الكنيسة البطرسية وأعلن التنظيم فى الفيديو أنه يستهدف المسيحيين المصريين، وفى نفس الشهر بدأ حملة تستهدف المسيحيين فى مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء. وقتل سبعة مسيحيين فى هجمات للتنظيم فى المدينة خلال ثلاثة أسابيع.

ووزع التنظيم منشورات تضمنت قوائم بمسيحيين مستهدفين ما لم يغادروا المدينة. نتج عن ذلك فرار نحو 145 أسرة مسيحية من شمال سيناء.

– صباح التاسع من أبريل يوم أحد السعف وقع تفجير انتحارى فى كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية بدلتا النيل سقط فيه 27 قتيلا و78 مصابا.

وبعد ساعات فجر انتحارى يرتدى حزاما ناسفا نفسه أمام الكاتدرائية المرقسية فى الإسكندرية حيث كان البابا تواضروس يرأس الصلوات فى الكاتدرائية. وأدى الهجوم إلى وقوع 16 قتيلا بينهم أفراد من قوة الشرطة كما أصيب 41 شخصا.

وأعلنت الدولة الإسلامية مسؤوليتها عن الهجومين.

وبعد الهجومين أعلن الرئيسى السيسى فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.