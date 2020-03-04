تعرف على اليوم العالمي للحياة البرية (صور)

يحتفل العالم بذكري اليوم العالمي للحياة البرية فى الاسبوع الاول من مارس من كل عام بحسب الجمعية العامة للامم المتحدة

تعمل وزارة البيئة على تنظيم دروس توعية للإحتفال بذكري اليوم العالمي للحياة البرية فى المحميات الطبيعية من خلال تعريف الزوار بأهميته وأساليب مشاركتهم فى الحفاظ على الموارد الطبيعية بما تحمله من تنوع فريد، خلال الاسبوع الحالى.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة حددت في دورتها الـ68 منذ حوالي الـ7 سنوات، أن يوم 3 مارس هو اليوم العالمي للحياة البرية، ويأتي اليوم العالمي للحياة البرية هذا العام تحت شعار“استدامة جميع أشكال الحياة على الارض”.

وكلفت وزيرة البيئة الدكتور ياسمين فؤاد، بقيام إدارة المحميات بتنظيم دروس تثقيفية بالحدث لزيادة وعي المواطنين بالقضايا البيئية المختلفة، وزيادة الوعي في الحياة البرية، اذ نعمل على فتح قنوات تواصل مع المجتمع لتنشيط السياحة البيئية.

وتعتبر الحياة البرية من المكونات الرئيسية للتنوع البيولوجي في العالم، وذلك بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتعمل الدول على رفع مستوى الوعي بالعديد من الفوائد التي تقدمها الحياة البرية للناس، لا سيما تلك المجتمعات التي تعيش على مقربة منها.

توقيع اتفاقية التجارة الدولية لأنواع الحيوانات

يذكر أن تاريخ 3 مارس، يصادف ذكرى توقيع اتفاقية التجارة الدولية لأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض التي تمت عام 1973. الطيور المهاجرة

ونظمت وزارة «البيئة» ، من خلال محمية الزارنيق احتفالا باليوم العالمى للحياة البرية وذلك بالتعاون مع جامعة سيناء وبمقرها وبمشاركة مكتب البيئة بمحافظة شمال سيناء وعدد من اعضاء هيئة التدريس ، بحسب بيان سابق.

وتدير وزارة البيئة 30 محمية طبيعية، أبرزها محمية وادى الريان، ورأس محمد، ووادى الجمال، ووادى دجلة، وتمثل تلك المحميات %15 من المساحة الكلية لمصر.