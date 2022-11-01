تعرف على الوظائف الجديدة التي طلبتها هيئة ميناء الإسكندرية

طالبت هيئة ميناء الإسكندرية 10 وظائف جديدة ضمن الجهاز الاداري الخاص بها، وذلك للعمل في وظائف مشغل لاسلكي الكتروني.

وحسب منشور صادر عن رئيس هيئة الميناء اللواء نهاد شاهين، فان هذا يأتي استنادا لاحكام لائحة الموارد البشرية والقواعد المنظمة بالهيئة دون التزام بالتثبيت حيث سيكون التعيين بعقد مؤقت، وذلك في ضؤ أحكام قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير الوظائف.

واشترطت هيئة ميناء الإسكندرية فيمت يتقدم للوظائف الجديد أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط وكذا حاصل على الشهادة اللاسلكية الالكترونية من الدرجة الاولى أو من الدرجة الثانية أو شهادة تشغيل لاسلكي ورادار من الدرجة العامة طبقا لنظام GMDSS ، وكذا ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها، واجتياز الاختبارات المقررة في هذا الشأن، وكذا اجادة تامة للغة الانجليزية.

وخلال سبتمبر الماضي أكدت هيئة ميناء الإسكندرية، أنه لا صحة لما تم نشره و تداوله على بعض المواقع الإلكترونية من قيام الهيئة العامه لميناء الإسكندرية بالإعلان مؤخرًا عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف.

وأوضح أحمد بريقع، المتحدث باسم هيئة الميناء، أن المصدر الرئيسي الذي يجب الاستناد إليه في مثل تلك الاعلانات هو الموقع الرسمي الالكتروني للهيئة، والذي يتم النشر عليه في حاله قيام الهيئه بنشر ايه اعلانات تخص الوظائف ولا يجب الالتفات الي ما يخالف ذلك.

وخلال أغسطس الماضي أعلنت هيئة ميناء دمياط عن حاجتها لتعيين 4 مرشدين ذات المستوى الأول بالميناء، على أن تكون وظائف دائمة بالميناء خلال الفترة المقبلة.

وأكدت هيئة الميناء أن شروط شغل الوظيفة تشمل الحصول على شهادة ربان أعالي بحار ومزاولة أعمال الملاحة على السفن بهذه الصفة لمدة لا تقل عن عامين أو قضاء مدة بينية قدرها 4 سنوات على الأقل في ظيفة مرشد ثان، والعمل على السفن حتى حمولة كلية قدرها 40 ألف طن.

كما اشترطت هيئة الميناء اجتياز الاختبار المقرر لهذه الوظيفة أمام لجنة امتحان المرشدين بالهيئة، واختبار الدورات التدريبية التي تتيحها الهيئة في مجال الارشاد والملاحة، وقدرة على قيادة السفن وفقا للحمولات المخصصة لهذه الوظيفة، وأن يكون لائقا طبيا.