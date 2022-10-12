تعرف على الوظائف الجديدة التي أعلنت عنها شركات الملاحة اليوم

أعلنت عنها شركات الملاحة اليوم الأربعاء، عددا من الوظائف وذلك بكل من شركة القناة لرباط وأنوار السفن ” التابعة لقناة السويس وشركة تريمف للملاحة.

وحسب منشور صادر عن شركة القناة لرباط السفن ” اطلعت عليه المال ” فإن تلك الوظائف تتوزع بين مدينة بورسعيد والسويس ، حيث تتركز الوظائف بمدينة بورسعيد ، طبيب بشري اخضائي جراحة عامة أو تخدير بشرط خبرة 5 سنوات بمستشفى حكومي، بالإضافة إلى وظيفة طبيب بشري “طب أسرة” بشرط حصول المتقدم لتلك الوظيفة على دبلومة أو ماجستير في إدارة المستشفيات أو الجودة العلمية من إحدى الجامعات.

وتضمنت الوظائف المطلوبة ببورسعيد أيضا إخصائي سلامة وصحة مهنية، على أن يفضل الحاصل على الدورات التدريبية كاخصائي سلامة وصحة مهنية، واسعافات أولية، وبرنامج الوقاية من الحريق، وفني سلامة وصحة مهنية بشرط حصول المتقدم على دبلوم فوق متوسط أو متوسط ويفضل الحاصل على دورة في سلامة وصحة مهنية.

وشملت الوظائف المطلوبة بالشركة فني كهرباء بشرط الحصول على دبلوم صناعي قسم كهرباء، وكذا وظيفة أمين مخازن، وسائق سيارة، وحرفي ميكانيكا، وحرفي ميكانيكا.

وشملت الوظائف أيضا حرفي تركيبات ميكانيكية، وحرفي لحام ألمونيوم، وحرفي سباك، وحرفي حداد، وحرفي فيبر جلاس، وبحري.

كما طلبت الشركة بعض الوظائف بمحافظة السويس، والتي تشمل مهندس ميكانيكا، ومهندس كهرباء، وحرفي ميكانيكا، وحرفي كهرباء، وسائق سيارة، وبحري .

كما صدر منشور عن شركة تريومف للنقل البحري اطلعت عليه ” المال ” طلبت وظيفة كبير مهندسين بشرط الحصول على بكالوريوس النقل البحري ” تخصص هندسة بحرية “، وخبرة على سفن ذات حمولات كبيرة ( ماكينة فوق 6000 حصان ، وكذا خبرة لا تق عن 5 سنوات بالعمل بوظيفة كبير ضباط على سفن رورو وبضائع عامة.

وكذا طلبت الشركة وظيفة كبير ضباط بشرط الحصول على بكالوريوس النقل البحري تخصص ملاحة بحرية أو علوم بحرية، ويفضل الحاصل على شهادة ربان وخبرة على سفن ذات حمولة تزيد ماكينتها عن 6000 حصان، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات بالعمل بوظيفة كبير ضباط على سفن رورو وبضائع عامة.

وكذا أكدت الشركة حاجتها لضابط ثان، ويفضل أن يكون حاصل على شهادة كبير ضباط، ووخبرة لا تقل عن ثلاثة سنوات بالعمل بوظيفة ضابط ثان على سفن رورو أو بضائع عامة.

وأكدت حاجتها إلى وظيفة مهندس ثان ويكون حاصل على بكالوريوس النقل البحري أو بكالوريوس هندسة بحرية، ويفضل الحصول على شهادة كبير مهندسين وخبرة للعمل على سفن حمولات كبيرة بماكينة فوق 2000 حصان، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات بالعمل بوظيفة مهندس ثان على سفن الرورو والبضائع العامة.

كما أعلنت الشركة عن حاجتها بمهنة مهندس كهرباء بشرط الحصول على بكالوريوس هندسة بحرية وخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات بوظيفة مهندس كهرباء على سفن الرورو البضائع العامة.

يذكر أن تم إنشاء شركة تريومف للنقل البحري عام 2009 للمساهمة في تنمية الأسطول البحري، حيث تمتلك سفينتين حديثتين RORO وفي سبيل زيادة هذه السفن بسفن صب وخدمات بحرية قريبا.