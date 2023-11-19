تعرف على الوظائف التي طلبتها شركة أبو قير للأسمدة في الإسكندرية

أعلنت شركة أبو قير للأسمدة، في الإسكندرية، عن وظائف شاغرة لديها وتوفر فرص عمل لحملة المؤهلات العليا في عدد من المجالات.

وحسب منشور صادر عن الشركة، فان الوظائف التي طلبتها الشركة تشمل مهندس تشغيل، تخصص هندسة كيميائية أو هندسة اللحام والغاز والبتروكيماويات.

وكذا تشمل الوظائف مهندس صيانة ميكانيكية، تخصص في ميكانيكا (قوى/إنتاج) أو كهروميكانيكا أو ميكاترونيكا، بالاضافة الى مهندس كهرباء، تخصص في كهرباء قوية أو كهروميكانيكا.

كما تشمل الوظائف مهندس أجهزة، تخصص في كهرباء الاتصالات والحاسبات.

وتشمل الشروط الواجب توافرها للتقديم للوظائف، أن يكون من الخريجين من كليات الهندسة والعلوم يجب أن يكونوا من جامعات محددة (الإسكندرية /القاهرة /عين شمس/الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري).

وكذا الخريجين من كليات العلوم يجب أن يكونوا من جامعات محددة (الإسكندرية / القاهرة / عين شمس)، والخريجين من كليات الحاسبات يجب أن يكونوا من جامعات محددة (الإسكندرية / القاهرة / عين شمس / الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري).

كما يجب أن يكون المتقدم خريج دفعة 2017 أو بعد ذلك، والتقدير العام لا يقل عن جيد، والسن لا يزيد عن 28 عامًا في وقت نشر الإعلان، وذلك إلى المقيمون في محافظتي الإسكندرية والبحيرة.

وأكدت الشركة أن الشروط الاضافية، تصل الى العمل بنظام الورديات المتغيرة لمدة 12 ساعة، كما يجب أن يكون المتقدم قد أنهى خدمته العسكرية أو الإعفاء منها نهائي، على ان يكون التقديم

في موعد اقصاه نهاية الشهر الجاري، ولن يلتفت للطلبات السابق تقديمها قبل ذلك الإعلان أو التي تقدم باليد أو ترد بعد هذا الميعاد.

وأعلنت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية خلال الاسبوع الماضي نتائج الأعمال المدققة عن الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي 2023/2024 حيث حققت الشركة إيرادات نشاط بقيمه 4.33 مليار جنيه وبلغ مجمل ربح الفترة نحو 2.05 مليار جنيه، كما سجل صافي الربح بعد الضريبة نحو 2.02 مليار جنيه.

وعلى الرغم من إنخفاض متوسط أسعار اليوريا العالمية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2024 مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق 2022/2023، إلا أن إدارة الشركة واصلت جهودها في تنمية الإيرادات عبر سياستها التسويقية والعمل بتشكيلة منتجاتها المتنوعة من الأسمدة النيتروجينية في الأسواق المختلفة علاوة على تعزيز جهودها لتحسين كفاءة عناصر التكلفة بشكل مستدام من خلال ترشيد الإستهلاك في مختلف النواحي لتشمل أستهلاكات الغاز الطبيعي والكهرباء والمياه وكيماويات التشغيل.