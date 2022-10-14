تعرف على الهواتف المحمولة الأكثر مبيعًا في مصر خلال يوليو

رصدت «المال» أجهزة الهواتف المحمولة الأكثر مبيعًا فى مصر خلال شهر يوليو الماضى؛ استنادًا إلى الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

و تصدر هاتف «أوبو RENO 6 سعة 128 جيجا رام 8 جيجا بايت» مبيعات سوق المحمول فى مصر، بعد تمكنه من تسجيل 21.5 ألف جهاز.

واحتل جهاز «سامسونج A12 سعة 128 جيجا بايت رام 4 جيجا بايت» المرتبة الثانية مسجلا بيع 19.4 ألفًا و495 وحدة، تلاه «ريلمي C21Y سعة 64 جيجا رام 4 ججيا بايت» ثالثًا بواقع 19.3 ألف وحدة.

وحصد هاتف «سامسونج A52S سعة 128 جيجا بايت رام 8 جيجا» المرتبة الرابعة بقائمة الهواتف الأكثر مبيعًا فى السوق المصرية، بعدما تمكن من تسويق 18.6 ألف وحدة، أعقبه جهاز «سامسونج M12 سعة 64 جيجا رام 4 ججيا بايت» فى المركز الخامس بواقع 17 ألفًا و97 جهازا.

وتمركز جهاز «سامسونج A12 سعة 64 جيجا رام 4 جيجا بايت» في المرتبة السادسة بإجمالى بيع 16.8 ألف وحدة، أعقبه هاتف «أوبو A16 سعة 32 جيجا رام 3 جيجا بايت» فى المركز السابع مسجلًا بيع 15.2 ألف وحدة.

واقتنص هاتف «سامسونج A32 سعة 128 جيجا رام 6 جيجا بايت» المرتبة الثامنة بإجمالى بيع 14.8 ألف وحدة، تلاه جهاز «سامسونج A52 سعة 128 جيجا رام 8 جيجا بايت» فى المركز التاسع بواقع 14.6 ألف جهاز.

وتمركز هاتف «ريدمي NOTE 11 سعة 128 جيجا بايت رام 4 جيجا بايت» في المرتبة العاشرة بقائمة الهواتف الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية بعد تمكنه من تسويق من 14.5 ألف خلال يوليو الماضى.

تطور مبيعات سوق المحمول خلال يوليو 2022

سجلت مبيعات الهواتف فى مصر تراجعًا بنسبة 55%، لتصل إلى 678 ألف جهاز خلال يوليو الماضى، مقابل مليون و491 ألف وحدة فى الشهر ذاته من العام السابق.

ورصدت «المال» خريطة مبيعات هواتف المحمول في مصر خلال شهر يوليو الماضى؛ استنادًا إلى التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

«سامسونج» تسوق 47% من مبيعاتها في القاهرة

وتصدرت “القاهرة” المحافظات الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول للعلامة الكورية «سامسونج» مستحوذة على حصة سوقية 47%، من إجمالى مبيعاتها البالغة 259 ألف جهاز خلال شهر يوليو الماضى.

وجاءت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «سامسونج» مسجلة حصة سوقية 20%، تلتها “مدن الصعيد” في المركز الثالث بحصة بلغت 16%.

وحلت “الإسكندرية” فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية 12%، من إجمالى مبيعات هواتف «سامسونج» في السوق المحلية خلال شهر يوليو الماضى.

وتمركزت “مدن القناة” فى المرتبة الخامسة بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «سامسونج» في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 6% من إجمالى مبيعاتها خلال تلك الفترة.

بنسبة 40%.. القاهرة تسيطر على مبيعات هواتف «أوبو»

سيطرت “القاهرة” على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات هواتف «أوبو» في مصر، بنسبة بلغت 40%، من إجمالى مبيعاتها البالغة 106 آلاف جهاز خلال شهر يوليو الماضى.

وجاءت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المحافظات الأكثر مبيعًا لهواتف العلامة الصينية «أوبو» مسجلة حصة سوقية 36%، تلتها “مدن الصعيد” في المركز الثالث بحصة بلغت 11%.

وحلت “الإسكندرية” فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية قدرها 7%، من إجمالى مبيعات الصانع الصيني «أوبو» في مصر.

وتمركزت “مدن القناة” فى المرتبة الخامسة بقائمة المحافظات الأكثر مبيعًا لهواتف «أوبو» في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 6%، من إجمالى مبيعاتها خلال تلك الفترة.

القاهرة الأعلى مبيعًا لهواتف «ريدمي»

واعتلت “القاهرة” صدارة مبيعات هواتف «ريدمي» في مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 44% من إجمالى مبيعاتها البالغة 114 ألف جهاز خلال شهر يوليو الماضى.

و بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، جاءت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «ريدمي» مسجلة حصة سوقية 28%، تلتها “مدن الصعيد” في المركز الثالث بحصة بلغت 12%.

وتمركزت “الإسكندرية” فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية 10%، من إجمالى مبيعات هواتف «ريدمي» فى السوق المحلية.

واحتلت “مدن القناة” المرتبة الخامسة بقائمة المناطق الأكثر مبيعًا لهواتف العلامة الصينية «ريدمي» في مصر، مسجلة حصة سوقية 5% من إجمالى مبيعاتها خلال تلك الفترة.

«ريلمي» تبيع نصف مبيعاتها من الهواتف المحمولة في الدلتا

هيمنت “الدلتا” على الحصة السوقية الأكبر من الهواتف المحمولة للعلامة الصينية «ريلمي» فى مصر، بنسبة بلغت 50%، من إجمالى مبيعاتها البالغة 69 ألف جهاز خلال شهر يوليو الماضى.

وجاءت “القاهرة” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «ريلمي» مسجلة حصة سوقية 32%، تلتها “مدن الصعيد” في المركز الثالث بحصة بلغت 11%.

وتمركزت “الإسكندرية” فى المرتبة الرابعة مستحوذة على حصة سوقية 4%، أعقبتها “مدن القناة” في المركز الخامس بحصة قدرها 4% من إجمالى مبيعات هواتف «ريلمي» في مصر.

بحصة سوقية 46%.. القاهرة تهيمن على مبيعات هواتف «إنفينيكس»

هيمنت “القاهرة” على مبيعات هواتف «إنفينيكس» في مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 46%، من إجمالى مبيعاتها البالغة 39 ألف جهاز خلال شهر يوليو الماضى.

وجاءت “الدلتا” و”مدن الصعيد” فى المرتبتين الثانية والثالثة بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «إنفينيكس» مسجلة حصة سوقية 19% من إجمالى مبيعات “إنفينكس”.

وحلت “الإسكندرية” فى المرتبة الرابعة مسجلة حصة سوقية 10%، من إجمالى مبيعات هواتف «إنفينيكس» في مصر.

وتمركزت “مدن القناة” فى المرتبة الخامسة بقائمة المحافظات الأكثر مبيعًا لهواتف العلامة الصينية «إنفينيكس» في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 6% من إجمالى مبيعاتها خلال تلك الفترة.

«فيفو» تبيع 41% من مبيعاتها في القاهرة

أظهر التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، تصدر “القاهرة” قائمة المحافظات الأكثر مبيعًا لهواتف «فيفو» في مصر مستحوذة على حصة سوقية 41%، من إجمالى مبيعاتها البالغة 20 ألف جهاز خلال يوليو الماضى.

وجاءت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «فيفو» مسجلة حصة سوقية 28%، تلتها “مدن الصعيد” في المركز الثالث بحصة بلغت 15%.

وحلت “الإسكندرية” فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية 12%، من إجمالى مبيعات هواتف «فيفو» في مصر.

وتمركزت “مدن القناة” فى المرتبة الخامسة بقائمة المحافظات الأكثر مبيعًا لهواتف العلامة الصينية «فيفو» في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 4% من إجمالى مبيعاتها خلال تلك الفترة.

القاهرة تستحوذ على 54% من مبيعات هواتف «شاومي»

استحوذت “القاهرة” على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات الهواتف المحمولة للعلامة الصينية «شاومي» بنسبة بلغت 54%، من إجمالى مبيعاتها البالغة 4 آلاف جهاز خلال شهر يوليو الماضى.

وحلت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «شاومي» مسجلة حصة سوقية 22%.

وحلت “الإسكندرية” في المرتبة الثالثة مستحوذة على حصة سوقية 10%، تبعتها «مدن القناة» فى المركز الرابع بحصة قدرها 9% من إجمالى مبيعات هواتف «شاومي» في مصر.

وجاءت “مدن الصعيد” في المرتبة الخامسة بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف العلامة الصينية «شاومي» في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 6% من إجمالى مبيعاتها خلال يوليو الماضى.